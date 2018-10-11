СМИ сообщили о выходе чешской PPF из агробизнеса в России

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Кадыров извинился за инцидент с участием чеченца в метро

Глава Чечни Рамзан Кадыров срочно вызвал в Грозный чеченца, бросившего в человека банку с напитком со словами «Ахмат» - сила» (лозунг болельщиков грозненского футбольного клуба «Ахмат»). Кадыров также принес извинения пострадавшему от имени всего чеченского народа.

«Прислали ролик, на котором видно, что кто-то со словами «Ахмат» - сила» бросает баночку из-под напитка в молодого человека. Кажется, что действие происходит в метро. Прежде всего, от имени всего чеченского народа приношу лично извинения юношам, честь которых была задета. Я глубоко сожалею о случившемся и заверяю вас, что оно получит жесткую и надлежащую оценку», — написал Кадыров во «В контакте». Глава Чечни подчеркнул, что это не имеет никакого отношения к традициям и обычаям чеченцев, и предложил «сообщить координаты» «героя» ролика.

Ему самому Кадыров предложил немедленно прилететь в Грозный. «Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился, прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считанные часы найдут!» — заявил Кадыров. «Ты специально хотел бросить тень на всеми любимый призыв «Ахмат» - сила!». У тебя же нет никаких заслуг ни в спорте, ни в жизни, чтобы иметь право произносить эти слова. Тебя нельзя отпускать из дома, позволять появляться в обществе. Твое место на ферме или лесоповале», — отметил глава Чечни.

«Такие хамы, как ты, не имеют морального права называться чеченцами. Но и тебя воспитаем! В этом я убежден!» — подытожил Кадыров.

На видео, накануне распространенном в соцсетях, видно, как молодой человек с сильным чеченским акцентом бросает банку в молодого человека и принуждает того сказать «Ахмат» - сила».