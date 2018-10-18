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«Газпром» потратит 33 млрд рублей на расширение газопровода на Дальнем Востоке

«Газпром» до 2020 г. направит более 33 млрд руб. на строительство участка 505-874-й км магистрального газопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток (СХВ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы концерна. Открытый запрос предложений на строительство участка будет объявлен в октябре.

Компания также потратит 29,671 млрд руб. на строительно-монтажные работы на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Конкурс на проведение этих работ также будет объявлен в октябре.

СХВ длиной свыше 1800 км введен в эксплуатацию в 2007 г. Он обеспечивает подачу газа в Хабаровский и Приморский края с месторождений на шельфе Сахалина. В 2017 г. стало известно о планах компании расширить существующий газопровод. Компания планировала увеличить прокачку газа, обеспечив дополнительные поставки в Хабаровск и Владивосток, а также сформировав поток газа на экспорт.

В апреле 2017 г. «Газпром» публиковал закупку у единственного поставщика на 51,44 млрд руб. на расширение СХВ. Однако информация о заключении контракта в рамках закупки так и не была опубликована. Источники «Интерфакса» говорили, что подряд планировалось поручить «Стройтранснефтегазу» Геннадия Тимченко.

В июле этого года «Газпром» объявил и сразу отменил крупную закупку труб для расширения магистрали СХВ. Речь шла о поставке 255 000 т ТБД на 22,684 млрд руб. до конца октября 2018 г. Новую закупку труб для этого объекта «Газпром» пока не объявлял.