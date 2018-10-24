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Eni вышла из проекта с «Роснефтью» на шельфе Черного моря

Итальянская компания Eni вышла из проекта с «Роснефтью» по поиску углеводородов на шельфе Черного моря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя правительства России. Агентство не уточняет его имя.

По данным «Интерфакса», Eni вышла из проекта еще в марте 2018 г. Кроме того, стороны обсуждают условия временной приостановки проектов на шельфе Баренцева моря, добавил представитель правительства. Там компании собирались осваивать два участка – Федынское и Центрально-Баренцевское.

«Роснефть» и Eni заключили соглашение о сотрудничестве по разработке участков шельфов Черного и Баренцева моря в 2012 г. Совместные проекты Eni и «Роснефти» оказались под угрозой закрытия из-за риска вторичных санкций, которые США обещали наложить на любые компании, сотрудничающие с Россией в глубоководных, арктических и сланцевых нефтяных проектах, писал «Коммерсантъ» в мае 2018 г. Однако в «Роснефти» и Eni газету заверили, что компании остаются партнерами по шельфу и о ликвидации совместного предприятия речи не идет.

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