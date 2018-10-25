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СМИ сообщили об интересе чешского миллиардера к покупке «Челси»

Петр Келлнер, самый богатый гражданин Чехии и владелец инвестиционной компании PPF Group, рассматривает возможность покупки доли в футбольном клубе «Челси», принадлежащем российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Об этом сообщает чешская газета Lidove Noviny со ссылкой на неназванные источники.

О том, что Келлер интересуется покупкой «Челси», сообщает и чешское издание Tyden. По данным его источников, переговоры состоятся в ближайшие дни. Lidove Noviny со ссылкой на источники уточняет, что речь может идти о покупке не клуба целиком, а только половины его акций.

«Я не могу это обсуждать», — сказала Bloomberg директор клуба Марина Грановская на просьбу прокомментировать информацию газеты. Официальный представитель PPF Group Зузана Мигдалова сказала, что компания не комментирует слухи.

54-летний Келлнер занимает 88-е место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes и первое — в чешском рейтинге миллиардеров. Его состояние оценивается в $15,5 млрд. Как отмечает Tyden, чешский миллиардер имеет VIP-ложу на домашнем стадионе «Челси» — «Стэмфорд Бридж» — и она располагается по соседству с ложей Абрамовича.

О планах Абрамовича продать «Челси» сообщила в конце августа The Times. Bloomberg 25 сентября написал, что Абрамовичу поступило одно предложение о покупке клуба — за $2,3 млрд, однако бизнесмен отклонил его, поскольку хочет получить от продажи от 3 млрд фунтов стерлингов.

Амбрамович купил «Челси» в 2003 г. — тогда клуб находился в предбанкротном состоянии и долгое время не побеждал ни в национальном чемпионате, ни в еврокубках. Стоимость сделки составила 140 млн фунтов стерлингов. После прихода российского миллиардера «Челси» стал одним из грандов мирового футбола – в частности, пять раз выигрывал чемпионат Англии, побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Как писал Bloomberg, Абрамович начал реструктурировать свои активы на фоне возможных санкций США. Кроме того, весной у него возникли проблемы с продлением британской визы, после чего, по данным Times of Israel, он получил израильский паспорт. После проблем с британский визой Абрамович фактически не был замечен в Лондоне, отмечало агентство.