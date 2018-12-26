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Россияне потратили в соцсетях и мессенджерах 591 млрд рублей

За год около 39 млн россиян совершили покупки в социальных сетях и мессенджерах на сумму около 591 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на исследование компаний «Яндекс.Касса» и Data Insight.

Речь идет о покупках p2p (person-to-person, пользователи для пользователей), совершенных в период с декабря 2017 по декабрь 2018 г. 39 млн пользователей — это 55% от общего числа российских интернет-пользователей.

Больше половины всех покупателей совершали хотя бы одну покупку на сайтах sharing economy (экономика совместного потребления — модель, на которой построены Airbnb.ru, «Ремонтник.ру» и др.) и в социальных сетях. Это 67% и 55% пользователей соответственно. На сервисах объявлений — 30%, а в мессенджерах — 13%.

Из всех пользователей соцсетей 31% делал там покупки хотя бы раз за последний год. Наиболее популярная площадка — «В контакте» (44% от всех пользователей Рунета), в топ-3 входят также Avito (28%) и «Юла» (16%).​

На разных площадках людей интересовали разные категории товаров: «В контакте» — компьютерные игры (21%), одежда и обувь (14%), услуги (10%), на Avito — животные и растения (12%), электроника и бытовая техника (9%), услуги (9%), на «Юле» — детские товары (14%), одежда и обувь (13%), электроника и бытовая техника (13%).

Популярными p2p-сервисами для покупок оказались также «Одноклассники», Instagram, WhatsApp, YouDo, Profi.ru, «Ярмарку мастеров», Viber, «Ремонтник.ру», Facebook, «Из рук в руки» и другие социальные площадки.

69% пользователей соцсетей и сайтов объявлений совершали покупки два раза в месяц и чаще. На сайтах sharing economy — реже: более 40% пользователей — только раз в месяц.

Исследование проводилось посредством опроса россиян от 14 до 54 лет о том, какие покупки они совершали за последние 12 месяцев через p2p-каналы. Сделки с недвижимостью и автомобилями не учитывались.