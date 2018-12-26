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«Иркут» начал собирать первые серийные МС-21

Корпорация «Иркут» начала собирать серийные образцы самолета МС-21. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сообщает «Интерфакс».

Первый серийный лайнер будет готов примерно в конце 2019 – начале 2020 г., отметил Левченко. По его словам, первые самолеты будут «обкатываться» через иркутский аэропорт.

Кроме того, «Иркут» представил третий опытный самолет МС-21-300 для летных испытаний. Самолет переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода, сообщил Минпромторг. Два опытных самолета МС-21-300 выполняют полеты по программе сертификационных испытаний в Летно-исследовательском институте им. М.М. Громова в Жуковском.

МС-21 – российский среднемагистральный самолет производства корпорации «Иркут». Первые самолеты производитель обещает поставить в 2020 г. Уже заказано 175 лайнеров, 50 из них заказал «Аэрофлот». Каталожная цена одного МС-21 – $92,3 млн.

Как выглядит самолет МС-21