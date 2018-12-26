Бизнес

Новости

Агрохолдинг Дерипаски создаст селекционный центр для коров за 2 млрд рублей

Агрохолдинг «Кубань» (входит в «Базовый элемент» Олега Дерипаски) создаст селекционно-генетический центр (СГЦ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс». Инвестиции в проект составят около 2 млрд руб., рассказал агентству представитель холдинга. Это будут как собственные средства холдинга, так и заемные.

Для реализации проекта «Кубань» учредила «дочку» — ООО «СГЦ «Кубань». Начало строительства центра запланировано на 2019 г., ввод — на конец 2020 г. Проект был представлен премьер-министру Дмитрию Медведеву в ходе выставки «Золотая осень — 2018». Представитель агрохолдинга уточнял в беседе с «Агроинвестором», что планирует вложить 12% собственных средств и 88% заемных.

По информации пресс-службы правительства Краснодарского края, центр будет построен в Усть-Лабинском районе. «Срок окупаемости проекта составит около семи лет», — отмечал представитель агрохолдинга. Инвестиции пойдут на строительство центра и покупку элитного поголовья коров голштинской породы. Здесь «Кубань» планирует выводить коров высокоудойной породы с потенциалом до 12 т молока в год. Центр рассчитан на 1200 животных.

К 2020 г. центр рассчитывает получать до 3000 эмбрионов в год. Их будут продавать как в Краснодарском крае, так и в других регионах России, а также в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Холдинг уже имеет опыт селекционной работы. В 2013 г. «Кубань» запустила племенной центр компетенций по трансплантации эмбрионов и повышению продуктивности крупного рогатого скота. На фермах холдинга содержится более 200 коров, полученных методом эмбриотрансфера. Средняя продуктивность животных составляет 11 400 т молока в год.