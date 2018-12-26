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Сечин объяснил падение цен на нефть

Негативное влияние на нефтяные цены оказало решение Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить базовую ставку, считает главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Основным фактором в данном случае стало повышение ставки ФРС, которая привела к вымыванию финансовых спекулянтов с рынка. Это основной фактор, который воздействует на цену», — сказал Сечин журналистам. Он добавил, что «Роснефть» в консервативный прогноз на следующий год заложила цену на нефть на уровне $50-53 за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал ФРС единственной проблемой американской экономики. По данным Bloomberg, Трамп даже рассматривает возможность увольнения председателя регулятора Джерома Пауэлла.

ФРС на последнем в этом году заседании, проходившем 18–19 декабря, ожидаемо повысила базовую процентную ставку до 2,25–2,5%. Это уже четвертое повышение в текущем году.

В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель. Нефть WTI впервые с лета прошлого года преодолела отметку в $43, подешевев более чем на 7%. Опрошенные ведомостями эксперты называли в качестве причин снижения цен на нефть рост запасов на мировых рынках и снижение ожиданий по росту спроса в 2019 г. из-за нестабильности мировой экономики.