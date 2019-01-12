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Huawei уволила арестованного в Польше топ-менеджера

Китайская телекоммуникационная компания Huawei уволила своего сотрудника Ван Вэйцзина, арестованного в Польше по подозрению в шпионаже, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

«Его предполагаемые действия не имеют отношения к компании», — говорится в заявлении Huawei. В компании отмечают, что произошедший инцидент негативно повлиял на репутацию компании, и согласно правилам трудового кодекса она расторгла договор с сотрудником.

Ранее спецслужбы Польши сообщили о задержании одного из директоров польского отдела Huawei, гражданина Китая. Вместе с ним был задержан высокопоставленный сотрудник Агентства внутренней безопасности Польши, гражданин этой страны. Обоих подозревают в шпионаже в пользу КНР. Суд арестовал подозреваемых на три месяца. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

В декабре в Канаде по запросу властей США задержали Мэн Ваньчжоу, финансового директора Huawei. В США ей предъявили обвинения в нарушении режима санкций в отношении Ирана. Позднее Ваньчжоу отпустили из-по стражи под залог в $7,5 млн.