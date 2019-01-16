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В Москве задержали гендиректора производителя водок «Пять озер» и «Хаски»

В Москве по подозрению в мошенничестве задержали гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) – Игоря Савельева, пишет РБК со ссылкой на два источника на алкогольном рынке. По информации одного из них, Савельев в момент задержания находился в офисе компании. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), отмечает РБК.

Владелец АСГ Андрей Стрелец подтвердил РБК информацию о задержании и сообщил, что это связано «с деятельностью Игоря Савельева», но «никак не связанной с АСГ». Компания работает в штатном режиме, сказал Стрелец.

«Происходящее не связано... с деятельностью АСГ. Компания продолжает работу в обычном режиме. Новым генеральным директором назначена Елена Тябутова, действующий финансовый директор АСГ. Это назначение позволит сохранить преемственность в управлении бизнесом и обеспечит работу компании в нормальном режиме», – прокомментировали ситуацию «Ведомостям» в АСГ. Савельев прекратил трудовой контракт с группой, пояснив, что личные обстоятельства не позволяют ему в полной мере сосредоточиться на задачах компании, уточнили в АСГ.

Савельев возглавил АСГ в октябре 2015 г. До этого он работал на руководящих постах в таких компаниях, как Wrigley, «Наш хлеб», «Акваника», «Русагро».