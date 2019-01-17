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Цена палладия впервые в истории превысила $1400 за унцию

Стоимость палладия в четверг, 17 января, впервые в истории превысила $1400 за тройскую унцию, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов в Лондоне. Цена палладия в ходе торгов поднималась на 5,4% до $1439,29 за унцию.

Агентство отмечает, что котировки продолжают расти, несмотря на сигналы об ослаблении мирового спроса. С середины августа 2018 г. цены на металл подскочили более чем на 65%.

Палладий используется, в частности, в производстве систем фильтрации автомобильных выхлопов. «Инвесторы, похоже, игнорируют сообщения об ослаблении продаж на всех крупнейших авторынках. Вместо этого они видят новости о планируемом расширении забастовки в ЮАР на платиновых рудниках и считают, что это хороший повод для покупки палладия», – приводит агентство оценку аналитиков Commerzbank.

Рынок палладия уже долгое время остается дефицитным. В ноябре Metals Focus и Институт геотехнологий прогнозировали, что его дефицит сохранится в 2019 г. восьмой год подряд. Они оценивали возможный рост цены металла в этом году на 14% до $1120 за унцию. Согласно прогнозу крупнейшего в мире производителя палладия – «Норникеля» (40% мирового производства, 2,78 млн тройских унций в 2017 г.), по итогам 2019 г. дефицит палладия в мире достигнет показателя 1,4 млн унций. Компания связывает это с ростом потребления в автомобильной промышленности, которая все больше производит гибридных автомобилей и автомобилей с бензиновым двигателем.