Бывший руководитель «Автодора» перешел на работу в РЖД

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ВТБ снизил ставки валютных вкладов второй раз за месяц

ВТБ снизил ставки вкладов в долларах и евро, следует из опубликованных тарифов банка. Ставки вклада «Выгодный» в долларах опустились на 0,15-0,25 процентных пункта (п.п.) до 1,05-2,1% годовых в зависимости от срока размещения, в евро — на 0,29-0,35 п.п. до 0,01-0,25% годовых.

Ставки вклада «Пополняемый» в долларах теперь составляет 0,01—1,7%, в евро — 0,01—0,1% (ранее — до 1,95% и 0,4% соответственно).

Доходность вкладов в валюте снизилась и для привилегированных клиентов ВТБ. Ставки депозита «Выгодный привилегия» в долларах теперь составляют 1,1-3,05% годовых вместо 1,25-3,3% годовых. В евро — 0,05-0,4% годовых, ранее — 0,35-0,8%. Разместить доллары на вкладе «Комфортный привилегия» теперь можно под 0,01-2,7% годовых, они снизились на 0,25-0,3 п.п. Евро — под 0,01-0,2% годовых, снижение составило 0,19-0,3 п.п.

Рублевые ставки остались без изменений. Сейчас у вклада «Выгодный» для розничных клиентов они составляют 6,3-6,5% годовых при размещении и в отделении, и онлайн.

«Ведомости» направили запрос в ВТБ.

С начала марта ВТБ один раз уже существенно снижал ставки долларовых депозитов, до этого они были одними из лучших среди всех банков. Тогда снижение ставок составило в среднем 0,5–1,15 п. п. для вкладов в долларах, 0,25 п.п. — для депозитов в евро. Через некоторое время после него снизил ставки долларовых вкладов и Сбербанк — на 0,05–0,15 п.п., максимальная ставка опустилась до 1,85% годовых («Сохраняй онлайн»).