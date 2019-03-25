Бывший руководитель «Автодора» перешел на работу в РЖД
Бывший руководитель «Автодора» Сергей Кельбах назначен советником гендиректора РЖД. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на железнодорожную компанию.
Кельбах будет курировать инвестиционные вопросы, в частности сферу государственно-частного партнерства, уточняет РЖД.
Кельбах руководил «Автодором» с декабря 2011 г. В феврале этого года у него истекал срок контракта, который не был продлен. Основная причина ухода Кельбаха – затянувшееся строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), рассказывали источники «Ведомостей».
ЦКАД стоимостью 313,2 млрд руб. должна разгрузить Москву от транзитного движения грузового транспорта. Ее должны были закончить в 2018 г., но сроки сдачи объекта продлили до конца 2019 г. Почти сразу же началось обсуждение отсрочки, рассказывали «Ведомостям» три человека. Окончание строительства дороги может быть перенесено на декабрь 2020 г. Проблемы при строительстве ЦКАД возникали на всех этапах – при организации конкурса, привлечении инвесторов, подготовке земли, переустройстве коммуникаций.