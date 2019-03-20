РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
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РЖД и ее «дочки» будут работать в одном здании, рассказали «Ведомостям» человек, который знает об этом от нескольких сотрудников РЖД, два человека, близких к РЖД, и два сотрудника РЖД.
Стройка планируется возле Рижского вокзала в Москве, на грузовом дворе. Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей». Стоимость проекта – порядка 72 млрд руб., утверждает один из собеседников. «Порядок цифр такой», – согласен сотрудник РЖД. Сама РЖД вложит не менее 10%, остальное привлечет в том числе у девелоперов и банков, знает человек, близкий к госкомпании. «Это просчитывается как бизнес-проект со своим сроком, с окупаемостью», – говорит другой сотрудник РЖД. Общая площадь «РЖД-сити» – 450 000 кв. м, знает человек, близкий к РЖД. Это больше двух башен «Федерация» в «Москва-сити».
Застройка грузового двора – около 400 000 кв. м надземной и 96 000 кв. м подземной площади, говорил в 2014 г. о планировке территории грузового двора у Рижского вокзала заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
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