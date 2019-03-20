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Медведев поручил создать в офисах «Москва-сити» правительственный кластер

Премьер Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и Минфину совместно с АО «Дом.рф» просчитать финансовую модель формирования в деловом центре «Москва-сити» кластера для размещения федеральных органов исполнительной власти, говорится на сайте кабмина. Ведомствам надлежит провести анализ объектов недвижимости, занимаемых в настоящее время органами власти, и имущественных комплексов, которые могут быть использованы для их размещения, и представить предложения в правительство до 30 апреля 2019 г.

«Признать целесообразным создание комплексной программы, предусматривающей формирование в Московском международном деловом центре "Москва-сити" имущественного кластера для перемещения и совместного размещения федеральных органов исполнительной власти, подведомственных им организаций и проведение редевелопмента занимаемых ими объектов недвижимого имущества, в том числе с учётом концепции развития центральной части Москвы», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Ранее (14 марта) Медведев осмотрел новый комплекс, куда переезжают центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи, всего около 5000 сотрудников.

Организацией переезда занимается Дом.рф. В качестве нового офиса для федеральных ведомств была выбрана 42-этажная офисная башня комплекса «IQ-квартал». Чиновники займут помещения площадью 69 000 кв. м.

Как выглядит новый офис Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи