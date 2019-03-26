X5 Retail Group вступила в Ассоциацию компаний интернет-торговли
Крупнейший продовольственный ритейлер в России X5 Retail Group вступил в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ). Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«В каждом уголке России X5 Retail Group знают как ответственного работодателя, компанию с динамично развивающимся бизнесом, стабильными финансовыми результатами и амбициозными планами в сфере интернет-торговли. Я убежден, что компетенции и сильная экспертиза АКИТ в этих вопросах однозначно помогут X5 Retail Group в достижении намеченных целей», – цитируется в пресс-релизе президент ассоциации Артем Соколов.
X5 Retail Group образована в 2006 г. в результате слияния продуктовых сетей «Перекресток» и «Пятерочка». Управляет торговыми сетями магазинов у дома «Пятерочка», супермаркетов «Перекресток» и гипермаркетов «Карусель». Всего под управлением компании более 14 000 магазинов общей торговой площадью 6,46 млн кв. м.
Основные цели АКИТ, согласно информации на ее сайте, – установление добросовестных принципов конкуренции, создание зоны безопасного сервиса для клиентов на рынке электронной коммерции и сокращение доли серого рынка. В ассоциацию входят, в частности, Ozon, Media Markt, re:Store, «М.видео», «Связной», «Спортмастер», «Эльдорадо», «Юлмарт».