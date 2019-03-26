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Бизнес
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X5 Retail Group вступила в Ассоциацию компаний интернет-торговли

Ведомости
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Крупнейший продовольственный ритейлер в России X5 Retail Group вступил в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ). Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«В каждом уголке России X5 Retail Group знают как ответственного работодателя, компанию с динамично развивающимся бизнесом, стабильными финансовыми результатами и амбициозными планами в сфере интернет-торговли. Я убежден, что компетенции и сильная экспертиза АКИТ в этих вопросах однозначно помогут X5 Retail Group в достижении намеченных целей», – цитируется в пресс-релизе президент ассоциации Артем Соколов.

X5 Retail Group образована в 2006 г. в результате слияния продуктовых сетей «Перекресток» и «Пятерочка». Управляет торговыми сетями магазинов у дома «Пятерочка», супермаркетов «Перекресток» и гипермаркетов «Карусель». Всего под управлением компании более 14 000 магазинов общей торговой площадью 6,46 млн кв. м.

Основные цели АКИТ, согласно информации на ее сайте, – установление добросовестных принципов конкуренции, создание зоны безопасного сервиса для клиентов на рынке электронной коммерции и сокращение доли серого рынка. В ассоциацию входят, в частности, Ozon, Media Markt, re:Store, «М.видео», «Связной», «Спортмастер», «Эльдорадо», «Юлмарт».

Политика
Новости

Британский парламент попытался взять Brexit под свой контроль

Ведомости
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Депутаты парламента Великобритании в понедельник ночью 329-ю голосами против 302 высказались за то, чтобы попытаться найти вариант, альтернативный плану премьер-министра Терезы Мэй. Мэй хотела в понедельник снова вынести на голосование договоренность о выходе из ЕС, которую она достигла с Брюсселем, но которую уже дважды отвергали парламентарии. На прошлой неделе ЕС разрешил Великобритании перенести дату Brexit с 29 марта на 22 мая, если парламент одобрит план Мэй; в противном случае до 12 апреля Лондон должен «указать дальнейший путь» и покинуть ЕС в эту дату.

В итоге в понедельник парламент поддержал предложение провести серию справочных голосований по другим вариантам Brexit, чтобы посмотреть, получит ли какой-нибудь из них поддержку. Недовольство планом и действиями премьера растет в том числе в ее правительстве, три члена которого поддержали предложение передать контроль над процессом Brexit парламенту и подали в отставку.

Некоторые депутаты – сторонники ЕС надеются, что справочное голосование, которое должно состояться в среду, заставит правительство передоговориться с Брюсселем и заключить соглашение, в результате которого Великобритания, покинув ЕС, будет достаточно тесно связана со своим крупнейшим торговым партнером или даже вовсе не станет выходить из блока, пишет The Wall Street Journal.

Решение парламента означает, что он сможет выносить на рассмотрение законопроекты без одобрения правительства, тогда как сейчас оно решает, какие вопросы ставить на голосование. Мэй заявила, что правительство не обязано будет поддерживать то решение, которое наберет большинство в парламенте.

Марш против Brexit

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Финансы
Новости

FT: Лондонский суд поддержал Baring Vostok в споре с компанией Аветисяна

Ведомости
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Международный арбитражный суд Лондона постановил, что попытки миноритарного акционера «Восточного» Артема Аветисяна получить еще 10% банка с помощью колл-опциона нарушили арбитражные соглашения, пишет Financial Times (FT). Суд приказал Аветисяну отказаться от попытки использовать колл-опцион, который предоставил бы ему и его партнерам контроль над банком «Восточный», отмечает газета.

Как следует из решения суда, теперь Baring Vostok может обратиться по этому поводу с иском к Finvision Holdings Аветисяна, уточняет FT.

Подобное дело рассматривает также Арбитражный суд Амурской области. Finvision Holdings попросила его арестовать 9,99% банка «Восточный» в конце марта. Спорный пакет акций принадлежит кипрской Evison Holdings, через которую инвестфонды Baring Vostok и Russia Partners контролируют 51,6% акций банка. Компания Аветисяна попросила также суд запретить «Восточному» принимать любые решения, связанные с размещением новых акций.

Именно с неисполнением колл-опциона связан акционерный конфликт в «Восточном» – между Аветисяном, его партнером Шерзодом Юсуповым (владеет 4,8% акций «Восточного») и Baring Vostok.

В середине февраля был задержан основатель Baring Vostok Майкл Калви, еще трое сотрудников этого фонда: партнеры Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, а также бывший предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров. Их обвинили в хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. Сейчас они находятся под арестом, никто из них вины не признает.

Выступая в суде, Калви связал свое уголовное преследование с корпоративным конфликтом между ним и Аветисяном с Юсуповым, которые отрицают свою причастность к этому.

Выбор редактора
Стиль жизни
Новости

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Ведомости
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Ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах (MMA). Об этом он сообщил в Twitter.

В своем обращении он пожелал бывшим коллегам удачи. «Теперь я присоединяюсь к своим бывшим партнерам, которые уже успели отойти от дел», – написал он. Почему именно он решил объявить о завершении карьеры, спортсмен не уточнил.

Макгрегор – боец смешанных боевых искусств, который непродолжительно выступал также в профессиональном боксе. Спортсмену 30 лет, он бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. Макгрегор входит в списки самых высокооплачиваемых спортсменов и знаменитостей мира по версии Forbes: издание оценивает его состояние в $99 млн.

Осенью прошлого года Макгрегор проиграл бой Хабибу Нурмагомедову из Дагестана за титул чемпиона UFC в легком весе. Ирландец сдался в четвертом раунде из пяти. После окончания поединка Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где началась драка. После этого Нурмагомедов вернулся на ринг, где также произошла стычка с участием Макгрегора. По словам российского бойца, ирландец оскорблял его «религию, семью и нацию». Оба спортсмена были дисквалифицированы на некоторое время из-за произошедшего.

Как отмечает Championat.com, дисквалификация Макгрегора истекала в середине апреля. В июле 2019 г. спортсмен собирался выступить против американца Дональда Серроне, но последнего заявили на бой с другим бойцом, пишет MMA Fighting.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

Бизнес
Новости

СМИ узнали детали сделки по объединению актива «Реновы» и «Газпром энергохолдинга»

Ведомости
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Крупнейшая частная российская генкомпания «Т плюс» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга) оценена в 45 млрд руб. Оценка проведена в рамках подготовки сделки по объединению с «Газпром энергохолдингом», контролирующим энергоактивы газовой монополии. «Газпром энергохолдинг» оценен в 360 млрд руб., т. е. «Ренова» может получить в объединенной компании 11%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Холдинг Вексельберга эта конфигурация не устраивает, свои активы он оценивает в 100 млрд руб. и рассчитывает на долю не менее 25% плюс 1 акция. Чтобы добиться этого, группа может включить в сделку дополнительные активы, такие как Уральский турбинный завод (УТЗ) и ГК «Хевел», отмечает собеседник издания. По его словам, есть вариант полного выкупа доли «Т плюс» «Газпром энергохолдингом» в 2022–2025 гг.

Вексельберг и «Ренова» находятся под санкциями США с апреля 2018 г. Чтобы избежать санкционных рисков, энергетическая структура «Газпрома» хотела бы провести сделку через посредника. Пакет «Реновы» в «Т плюс» сначала мог бы быть выкуплен каким-то банком, а позже в рассрочку приобретен холдингом. «Ренова» же хочет получить не менее 25% мандатов в совете директоров СП с правом блокирующего голоса и назначения гендиректора, отмечает собеседник издания. В результате сделки Вексельберг хочет получать стабильные дивиденды от нового предприятия. Менеджеры «Реновы» выдвинули требования о гарантии дивидендных выплат в объеме 7 млрд руб. в 2019 г. и 15 млрд руб. в 2020–2021 гг.

20 марта ООО «Ренова» увеличило уставный капитал с 28 000 до 35,781 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Как сообщили опрошенные «Ведомостями» эксперты, это может быть связано с перерегистрацией головной компании в российскую юрисдикцию, попыткой минимизировать последствия американских санкций, оформлением строительных проектов на головную компанию, налоговой оптимизацией или подготовкой к реализации крупного проекта.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Huawei может запустить в России конкурента «Яндекс.Музыки» и Apple Music

Ведомости
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Китайская Huawei планирует запустить в России музыкальный сервис, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным газеты, это произойдет до конца года.

Huawei Music будет доступна по подписке, цена которой будет на уровне Apple Music и Google Play, говорит один из собеседников газеты. Китайская компания не стала комментировать эту информацию. Ежемесячная подписка в Google Play стоит 159 руб., Apple Music и «Яндекс.Музыки» – 169 руб.

В сегменте стриминговых аудиосервисов в России наибольшая доля сейчас у Google Play и Apple Music, далее с отрывом идет «Яндекс.Музыка», приводит «Коммерсантъ» слова аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина. Однако точные доли рынка не раскрываются.

У Huawei уже есть медиапроект в России – это сотрудничество с «Газпром-медиа»: техническая платформа китайской компании лежит в основе видеосервиса «ТНТ-Premier». Источники «Ведомостей» рассказывали, что компании могут прекратить сотрудничество из-за того, что Huawei не смогла обеспечить нормальный запуск проекта.

Политика
Новости

Конгрессмены США проголосовали за проект снижения российского влияния в Венесуэле

Ведомости
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Палата представителей США приняла законопроекты, направленные на ограничение роли России в Венесуэле и усиление американского гуманитарного влияния, сообщает Miami Herald. Речь идет о законе, смягчающем российско-венесуэльскую угрозу, об акте по ограничению вооружений Венесуэлы и документе о гуманитарной помощи этой стране как минимум на $150 млн в 2020–2021 финансовых годах.

Первый документ направлен против усиления российского влияния в Венесуэле. «Увеличение присутствия Российской Федерации в Западном полушарии вызывает обеспокоенность», – говорится в документе. Законодатели напомнили, что в декабре 2018 г. Россия направила в Венесуэлу два бомбардировщика Ту-160, которые могут нести как обычные, так и крылатые ядерные ракеты, для совместных учений с венесуэльскими военными. Это было воспринято как помощь президенту Николасу Мадуро, отставки которого требовала оппозиция. В документе также упоминается, что для личной охраны Мадуро из России были высланы «подрядчики, связанные с группой Вагнер». Уже после того как председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о непризнании результатов президентских выборов и провозгласил себя временным президентом страны, Мадуро вновь обратился к России за финансовой поддержкой, уточняется в документе.

В числе финансовых мер российской поддержки называются кредиты PDVSA на $6,5 млрд, а также на $1,5 млрд под залог 49,9% акций Citgo, американской нефтеперерабатывающей «дочки» венесуэльской госкомпании. «Дефолт может привести к потенциальному владению Россией энергетической инфраструктурой США», – отмечается в документе. Законодатели требуют от администрации оценки его угроз от сотрудничества России и Венесуэлы и разработки стратегии противодействия этому. Речь идет в том числе об отзыве виз и запрете на въезд в США россиянам, которых госдепартамент заподозрит в поддержке сил безопасности Венесуэлы.

Законопроект об ограничении вооружений Венесуэлы предполагает составление списка всех иностранцев, участвовавших в сделках, связанных с формированием системы безопасности страны, а также контроль за силами, которые используются для нападения, запугивания или убийства общественных деятелей и политических активистов, таких как Хуан Гуайдо.

Политика
Новости

Пентагон сообщил об успешном испытании перехвата баллистической ракеты

Ведомости
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Агентство по противоракетной обороне США впервые в рамках учений выпустило две противоракеты по межконтинентальной баллистической ракете без боеголовки, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на заявление Пентагона. Ракета-мишень была запущена с полигона Рейгана на Маршалловых островах, перехватчики – из подземных шахт в южной Калифорнии, они поразили цель над Тихим океаном.

До сих пор военные США не запускали по ракете-мишени более одного перехватчика. На этот раз первая противоракета поразила головную часть мишени, на которой мог быть установлен боевой заряд, а вторая – ту часть, где мог быть блок индивидуального наведения. Американские военные пояснили, что такой подход в реальном бою повышает шансы поразить входящую ракету, которая может содержать приманки и другие уловки.

Результаты теста «демонстрируют, что у нас есть надежное средство против реальной угрозы», приводит AP слова директора агентства Сэмюэля Гривза. По его данным, система сработала так, как это и было запланировано.

Пентагон вкладывает миллиарды долларов в расширение арсенала ракетных перехватчиков, базирующихся в форте Грили на Аляске, отмечает агентство. В запросе Пентагона на 2020 финансовый год, направленном в конгресс в начале марта фигурировала сумма в $9,4 млрд.

Политика
Новости

Палата представителей США приняла акт об энергетической безопасности Европы от России

Ведомости
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Нижняя палата конгресса США приняла законопроект, направленный на защиту европейских стран от энергетических ресурсов и влияния России, сообщает Bloomberg. Проект предполагает выделение госдепартаменту $580 млн в 2021 финансовом году на эти цели, а также на стимулирование альтернативных инвестиций.

Одобренный палатой представителей законопроект «О европейской энергетической безопасности и диверсификации 2019 г.» направлен на «оказание помощи европейским и евразийским государствам в уменьшении их зависимости от энергетических ресурсов» таких стран, как «Российская Федерация, которая использует природный газ для принуждения, подавления и влияния на другие» правительства, говорится в документе.

Спасение от российского влияния должно выражаться в увеличении частных и государственных инвестиций США на европейских энергетических рынках, а также в увеличении экспорта американских ресурсов и технологий. Отдельно указывается, что госдепартамент должен оказывать «дипломатическую и политическую поддержку» Европейской комиссии, а также европейским и евразийским странам по мере необходимости, «чтобы устранить любые препятствия на пути развития [указанных в документе] проектов».

Документ предполагает ежегодный отчет Белого дома перед международными комитетами обеих палат конгресса о проектах, направленных на уменьшение российского влияния. Такие отчеты администрация должна предоставлять в течение семи лет после принятия закона. В них должны содержаться описание роли США в указанных проектах, сумма и форма финансирования, а также информация о прогрессе в их реализации. Для принятия закона необходима его поддержка в сенате и Белом доме.

Политика
Новости

Минобороны подтвердило гибель в Сирии трех российских военнослужащих

Ведомости
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Трое российских военнослужащих погибли в Сирии в конце февраля в бою с террористами, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Они «попали в засаду группы боевиков», возвращаясь на автомобиле после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор. «После завязавшегося боя российские военнослужащие пропали без вести», – сказали в Минобороны. Позже факт их гибели был подтвержден.

Российские военные установили нападавших. «Бандгруппа более чем из 30 боевиков, причастная к нападению на автомобиль с российскими военнослужащими, уничтожена», – рассказали в ведомстве.

Как сообщил BBC родственник одного из военнослужащих, атакованных боевиками, майора Сухроба Каримова, последний раз он выходил на связь 22 февраля. Через несколько дней родителям позвонили из Минобороны и рассказали, что Каримов находился в атакованном уазике. «Вместе с ним в машине были два полковника», – рассказал собеседник информационной службы. Позже родителей Каримова пригласили для сдачи ДНК в военный госпиталь имени Бурденко для опознания останков погибших, но по результатам анализа ДНК не совпала. «Так что скоро месяц будет, как он пропал без вести», – уточнил собеседник.

В начале марта украинский военный эксперт, депутат Верховной рады от «Народного фронта» и координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что командование ВС России скрывает «данные об обстоятельствах, которые приводят к потере личного состава в зонах ведения боевых действий». По его данным, в результате инцидента 22 февраля погибли четверо российских военнослужащих. Среди них был полковник Альберт Омаров, командир 3-й отдельной бригады специального назначения, постоянно дислоцирующейся в Тольятти. По данным Тымчука, погибший полковник «принимал активное участие в боевых действиях на территории Украины». В Минобороны это заявление не комментировали.

Бизнес
Новости

Airbus поставит в Китай 300 самолетов на $35 млрд

Ведомости
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Авиастроительный концерн Airbus и китайская компания China Aviation Supplies Holding Company подписали соглашение о поставке 300 самолетов, сообщается на сайте Airbus.

Соглашение включает 290 самолетов серии A320 и 10 самолетов серии A350 XWB. Оно было подписано в Париже в присутствии главы КНР Си Цзиньпина и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Airbus не раскрыл сумму сделки. Le Figaro пишет, что общая каталожная стоимость заказа оценивается в $35 млрд. Елисейский дворец упоминал о сделке на сумму 30 млрд евро.

К концу января 2019 г. парк эксплуатируемых самолетов Airbus в Китае составлял около 1730 самолетов. Из них 1455 самолетов серии A320 и 17 самолетов серии A350 XWB. Airbus прогнозирует, что в ближайшие 20 лет Китаю потребуется около 7400 новых пассажирских и грузовых самолетов. Это составляет 19% мирового спроса.

Технологии
Новости

Apple представила стриминговый сервис и кредитную карту

Ведомости
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Apple представила стриминговый сервис Apple TV+. Презентация, которая прошла в зале, названном в честь основателя Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния), транслировалась на сайте компании.

Сервис предполагает подписку на выбранные пользователями телеканалы. В нем не будет рекламы и есть возможность смотреть видео в офлайне. Среди доступных каналов – HBO, Amazon, Hulu. Сервис будет доступен более чем в 100 странах, им можно будет начать пользоваться на iPhone и iPad в мае этого года, а осенью – на Mac. Также он будет доступен, в частности, на Smart TV – на телевизорах Samsung, LG, Sony.

Также Apple представила Apple Card – кредитную карту, созданную в сотрудничестве с Goldman Sachs и Mastercard. Оформить выпуск карты можно будет через приложение Wallet. У карты будет опция кэшбэка (Daily Cash): 3% – за покупки напрямую у Apple и 2% – за все остальные покупки. Также можно будет получить на руки карту Apple Card из титана, но на ней не будет никаких данных – ни номера, ни кода безопасности, ни даты истечения срока ее действия; вся эта информация будет храниться в приложении Wallet. По такой карте кэшбэк составит 1%. Обслуживание обеих карт будет бесплатным, кредитная ставка на презентации не называлась. Сервис будет доступен с лета только в США. Появится ли он в других странах, Apple не сообщила.

Кроме того, Apple представила еще два сервиса – подписки на новости и журналы Apple News+, а также подписки на игры – Apple Arcade. Apple News+ позволяет получить доступ более чем к 300 изданиям за $9,99 в месяц. Среди доступных в нем изданий – Los Angeles Times и The Wall Street Journal. Сервис будет запущен в США и Канаде, а позже – в Великобритании и Австралии. В сервисе Apple Arcade по подписке можно получить доступ более чем к 100 играм. С помощью сервиса можно играть на iPhone, iPad и Apple TV. Есть возможность играть без интернета. Сервис будет доступен с осени 2019 г. более чем в 150 странах. Цену подписки во время презентации не назвали.

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