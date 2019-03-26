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РФС оштрафовал Погребняка на 250 000 рублей за слова о натурализованных игроках

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) условно дисквалифицировал до конца сезона и оштрафовал на 250 000 руб. нападающего «Урала» Павла Погребняка. Об этом сообщил председатель комитета Семен Андреев, передает ТАСС.

16 марта «Комсомольская правда – Екатеринбург» выпустила интервью с Погребняком, в котором он выступил против натурализации иностранцев для сборной России и привел в пример бразильца Ари. Также он назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду выступают темнокожие игроки. Руководитель РФС Александр Дюков попросил комитет по этике оценить высказывание футболиста.

По словам Андреева, комитет обсудил проблему и внимательно выслушал объяснения самого Погребняка, который присутствовал на заседании. Футболист имеет право в течение трех дней подать апелляцию, отметил он.

Погребняк после заседания комитета принес извинение за свои слова. «Никого не хотел обидеть, за свой оборот речи приношу извинения», – подчеркнул Погребняк.

Погребняк выступал в составе сборной России с 2006 по 2012 г. Ари получил российский паспорт в 2018 г. и уже провел за сборную России два матча. Помимо него за российскую команду в последние годы выступали еще четверо натурализованных футболистов: защитники из Германии Константин Рауш и Роман Нойштедтер, а также бразильцы – вратарь Гильерме и защитник Мариу Фернандес. Они получили российские паспорта, поскольку прожили в стране больше пяти лет.