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McDonald’s заключил крупнейшую сделку за 20 лет

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s заключила крупнейшую сделку за 20 лет, купив израильский стартап Dynamic Yield, работающий в сфере технологий искусственного интеллекта. Об этом говорится в пресс-релизе McDonald’s.

Сумма сделки не раскрывается, однако, по данным Bloomberg, она составила более $300 млн. Технологии Dynamic Yield позволят McDonald’s персонализировать свое меню в зависимости от различных факторов, например погоды и загруженности ресторана. Так, в жаркий день электронные меню ресторанов сети в первую очередь предложат прохладительные напитки или мороженое.

На основе выбора, сделанного клиентом, технология также предложит ему дополнительные продукты.

Среди инвесторов израильского стартапа – венчурный фонд SBT Venture Fund II, в который вложился Сбербанк. По условиям сделки McDonald's станет единственным владельцем Dynamic Yield. Компания обещает инвестировать в развитие стартапа и в будущем. Среди клиентов Dynamic Yield – IKEA, Fendi и Forever 21. Стартап создаст отдельное подразделение для работы с ними после того, как перейдет в собственность McDonald's.