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Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России

Новым крупнейшим партнером KFC в России стал консорциум «ВТБ Капитал», Marathon Group, арабского фонда Al Nahdha Investment и других инвесторов, пишет РБК. Теперь консорциуму принадлежит почти 25% всех ресторанов сети в стране, отмечает издание.

Согласно данным «СПАРК — Интерфакс», в ноябре 2018 г. группа вышеперечисленных инвесторов стали владельцами 100% ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс», являющейся «самым крупным партнером компании Yum! Brands Russia & CIS, отвечающей за рост и развитие бренда KFC в России», отмечает РБК.

Представитель ВТБ подтвердил РБК, что «ВТБ Капитал» «в составе консорциума российских и международных финансовых инвесторов» стал владельцем 100% «Интернэшнл Ресторант Брэндс». Информацию о сделке также подтвердил представитель Marathon Group.

Сделка по продаже «Интернэшнл Ресторант Брэндс» была закрыта 31 октября 2018 г., рассказала представитель Yum! Brands Ирина Гущина. В нее вошли 180 российских ресторанов KFC, которые ранее напрямую принадлежали Yum! Brands и были выделены в отдельную компанию. По словам Гущиной, продажа активов была предусмотрена глобальной стратегией материнской Yum! Brands по увеличению доли франчайзинговых ресторанов до 98% до конца 2018 финансового года.

На данный момент 100% ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» принадлежит ООО «Кьюэсар Инвестментс». При этом долей 14,75% «Кьюэсар Инвестментс» владеет ВТБ через три дочерние структуры, еще 23,53% компании принадлежит Marathon Group через кипрские офшоры, доля косвенного владения Al Nahdha Investment — 14,75%, Lavenior Investments Limited имеет в собственности 46,97% ( конечным владельцем доли через цепочку компаний является офшор с Британских Виргинских островов Cosimo Holdings Limited), отмечает РБК. Условия сделки стороны не комментируют.

Американская сеть фастфуда KFC работает в России с 1993 г. На рынок бренд заходил через партнера — «Ростик групп» Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко. В 2005 г. американская Yum! Brands, владеющая сетью Pizza Hut, договорилась с «Ростик групп» о совместном развитии бренда «Ростик'с — KFC». В 2010 г. Yum! Brands выкупила права на этот бизнес и стала развивать только бренд KFC. Сейчас в России работают более 750 ресторанов KFC, из них российскому подразделению Yum! Brands через ООО «Ям Ресторантс Раша» принадлежит около 50. Большинство ресторанов KFC​ в России открывают франчайзинговые партнеры.