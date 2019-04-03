Бизнес

Новости

Группа компаний «Шишкин лес» продает свой бизнес

«Шишкин лес» может продать свой бизнес за 3 млрд руб. Об этом со ссылкой на источники в финансовых кругах и топ-менеджера крупного российского производителя безалкогольных напитков пишет «Ъ».

Группа компаний «Шишкин лес» основана в 1998 г., основное производство находится в Московской области. Одним из бенефициаров производителя бутилированной питьевой воды «Ъ» называет гендиректора Сергея Угера. Источник издания оценивает среднегодовой оборот группы компаний 2 млрд руб., EBITDA

– в 240–320 млн руб.

Предварительные переговоры с несколькими участниками рынка уже состоялись. Производителем бутилированной питьевой воды могут заинтересоваться компании, которые имеют подобные производства. В их числе называются Coca-Cola (производит BonAqua), PepsiCo (бренд Aqua Minerale), IDS Borjomi («Святой источник»), «Аквалайф» («Напитки из Черноголовки»), Nestle и «Карачинский источник» (марка «Карачинская»).

Рынок безалкогольных напитков в 2018 г. активно рос. Продажи таких напитков в крупнейших розничных сетях увеличились на 14% в денежном выражении и на 13% – в натуральном, ранее оценивала международная компания-измеритель Nielsen. На долю воды пришлась почти четверть продаж. Активнее всего продавалась столовая вода без дополнительных привкусов. В 2017 г., по оценке Nielsen, продажи безалкогольных напитков смогли увеличиться всего на 1% и в денежном, и в натуральном выражении.