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Производитель SSJ100 отказался поставлять самолеты словенской Adria Airways

«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) отказались от сделки о поставке 15 самолетов SSJ100 словенской авиакомпании Adria Airways из-за риска убытков, сообщается на сайте производителя.

«Структуры, обеспечивающие финансирование сделки, рассмотрев финансовые результаты деятельности авиакомпании Adria Airways за 2018 г., рекомендовали компании "Гражданские самолеты Сухого" отказаться от сделки», – говорится в сообщении. В связи с этим работа по заключению контракта была остановлена.

В ноябре 2018 г. министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Adria Airways подписала соглашение о намерении приобрести 15 российских SSJ100. Планировалось, что поставки начнутся в 2019 г.

Adria Airways должна была стать второй европейской компанией-эксплуатантом SSJ100 после ирландской Сityjet. В феврале «Ведомости» сообщили, что CityJet отказалась от российских самолетов. По информации собеседников, это произошло из-за нехватки запасных частей для самолетов, в связи с чем они долго простаивали.

Сотрудник лизинговой компании говорил газете, что «ВЭБ-лизинг» рассматривает возможность ремаркетирования этих судов Adria Airways. Позже Мантуров заявлял, что SSJ100, переданные в лизинг CityJet , может получить авиакомпания из Словении.