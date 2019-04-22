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СМИ узнали о предложении Fortum по обмену энергоактивами с «Газпром энергохолдингом»

Финская компания Fortum направила в «Газпром энергохолдинг» предложения об обмене энергоактивами. Она претендует на гидрогенерирующие активы компании ТГК-1, в которой у нее 29,45%, а у «Газпром энергохолдинга» – 51,79%, пишет «Коммерсантъ». В обмен финская компания предлагает российской свою долю в ТГК-1, а также на выбор: или Няганскую ГРЭС в Западной Сибири (1,3 ГВт), или все остальные свои активы в Сибири и на Урале. В числе последних – Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, Аргаяшская ТЭЦ и Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Предложения были сформулированы в конце 2018 г. В Fortum их не комментируют, в «Газпром энергохолдинге» отмечают, что выступают «категорически против» передачи ГЭС.

В собственности ТГК-1 находится 40 ГЭС на Кольском полуострове, в Карелии и Ленинградской области. Их общая мощность составляет 2,85 ГВт, а выработка по итогам 2018 г. составила 12,8 млрд кВт ч. Это единственная компания помимо «Интер РАО», которая может экспортировать электроэнергию на рынок Северной Европы. Увеличение спотовых цен в регионе привело к тому, что в 2018 г. выручка от экспорта электроэнергии ГЭС ТГК-1 выросла в два раза – до 2,77 млрд руб.

В 2014 г. Fortum уже вела переговоры о выводе ГЭС из ТГК-1. Тогда финская компания готова была привлечь в качестве партнера «Росатом», а сама собиралась войти в проект по строительству АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Однако предложение не было реализовано.

Получение гидрогенерации могло бы превратить Fortum в крупнейшего владельца зеленой генерации в России. Сейчас помимо ТГК-1 финской компании принадлежит 4,5 ГВт тепловой генерации в Западной Сибири и на Урале, а также 35 МВт солнечной генерации. Кроме того, Fortum планирует построить еще 110 МВт солнечных и 1,8 ГВт ветровых электростанций вместе с «Роснано».