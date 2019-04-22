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Подведомственная Минэнерго компания может стать оптовым поставщиком топлива в Крым

ФГУП «Промсырьеимпорт», подведомственное Минэнерго, может стать крупным оптовым поставщиком нефтепродуктов в Крым. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в отрасли. Такие предложения министерство готовит по поручению премьера Дмитрия Медведева к 15 мая. С ноября 2018 г. «Промсырьеимпорт» находится под санкциями США за содействие в поставках нефти властям Сирии.

Стороны предложение не комментируют. Ранее в апреле курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак говорил о найденных компаниях, которые будут поставлять топливо на полуостров, а министр энергетики Александр Новак сообщал о работе над сокращением разницы в ценах на топливо между Крымом и Краснодарским краем. По его словам, «в реализации этой задачи будут участвовать подведомственные структуры Министерства энергетики». Чиновников беспокоит разница в ценах на заправках в Крыму и Краснодарском крае. В 2017 г. бензин Аи-92 на заправке в Симферополе стоил на 1,7 руб. за 1 л дороже, чем в Краснодаре, в 2018 г. – на 3 руб., а в середине апреля этого года – на 3,6 руб.

Минэнерго рассчитывает, что крупный трейдер, не опасающийся санкций со стороны США, может поставлять топливо на полуостров по стабильным ценам, что скажется на его стоимости в рознице, говорят источники издания. «Промсырьеимпорт» уже является ключевым для Крыма поставщиком газа, который покупает на бирже. Ожидается, что стоимость привлечения финансирования для подведомственного Минэнерго ФГУПа будет ниже, чем для частных трейдеров.

Собеседники сомневаются в готовности нефтяников работать по прямым договорам с «Промсырьеимпортом» из-за риска санкций. Покупка же топлива на бирже, где торги анонимны, может повысить цену. Также источники отмечают, что проблема с ценами на АЗС связана не со стоимостью оптовых поставок, а с тем, что в Крыму работают «с весьма существенной премией», в том числе из-за низкой конкуренции между АЗС на полуострове. По словам собеседника издания, сейчас крымский рынок «залит» топливом, его запасов на полуострове хватит на пять недель при обычном уровне в три недели.