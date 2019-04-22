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США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана

Ведомости
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Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана. Первой об этом сообщила The Washington Post, информацию подтвердили собеседники Reuters и Associated Press. По данным последнего, администрация США приняла такое решение 19 апреля.

До сих пор санкциям за покупку нефти у Ирана не подвергались восемь стран: Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, Италия и Греция. Для них сделали исключение на полгода с момента введения санкций в ноябре 2018 г. – до 2 мая. Продлевать его Белый дом не собирается. Ранее помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Фрэнк Фаннон озвучил позицию администрации на этот счет: «Наша цель – как можно быстрее свести к нулю иранский экспорт». Сейчас крупнейшими импортерами иранского сырья являются Китай и Индия. Италия, Греция и Тайвань отказались от закупок нефти у Ирана практически с момента введения санкций США.

Вопросом отмены исключений из антииранских санкций в Белом доме занимается советник по нацбезопасности Джон Болтон. США добиваются от Тегерана отказа от ядерной программы и прекращения поддержки боевиков на Ближнем востоке.

До введения санкций, в мае 2018 г., Иран экспортировал более 2,5 млн барр. в сутки, напоминает Reuters. В апреле 2019 г., по данным Refinitiv Eikon и двух других компаний, отслеживающих этот показатель, экспорт не превышал 1 млн барр. в день, тогда как в марте составлял 1,1 млн барр. 

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Политика
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Порошенко одержал победу на зарубежных выборах

Ведомости
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Действующий президент Украины Петр Порошенко стал лидером голосования среди украинцев, пришедших на избирательные участки за рубежом. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, по состоянию на 9:00 киевского времени (совпадает с московским) было обработано 100% протоколов на всех участках за рубежом. Порошенко поддержало 54,73% избирателей. У его оппонента, шоумена Владимира Зеленского, который лидирует в ходе голосования на Украине, 43,78% голосов.

На избирательных участках в США за Порошенко проголосовали 73,76% украинцев, в Австралии - 72,72%,, в Канаде - 71,2%. Также Порошенко лидировал в странах Западной Европы с 69,83% голосов в в Великобритании, с 66,58% голосов во Франции и 55,15% голосов в Германии. Зеленского больше поддержали украинцы, голосовавшие на участках в странах СНГ и Балтии. Например, в Молдавии за кандидата проголосовало 71,31% украинских избирателей, в Грузии 50,38% избирателей, в Латвии - 61,54%.

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. В голосовании приняли участие 16,86 млн человек, явка составила 62,07%, 2,32% бюллетеней признаны недействительными. По итогам обработки 92,5% протоколов, Зеленский набрал 73,19% голосов, у Порошенко - 24,48%.

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Экономика
Новости

Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера

Ведомости
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Законопроект «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», разработанный Минстроем, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия. Собранные средства должны направляться в бюджет и направляться для организации переселения из Заполярья очередников. Публичное обсуждение проекта будет проводиться до 23 мая. Его предполагаемое вступление в силу – 1 января 2020 г.

В пояснительных документах к законопроекту приводится ссылка на поручение вице-премьера Виталия Мутко от 31 января 2019 г. Из справочных материалов следует, что на получение жилищных субсидий имеет право около 191 000 семей, но по факту ежегодно из Заполярья переселяется лишь 2500 семей. То есть при текущем финансировании проблема может быть решена только через 78 лет, констатируют эксперты министерства. При этом 79% стоящих в очереди на переселение относятся к наименее социально защищенным слоям населения – это инвалиды I и II групп, а также пенсионеры, что повышает социальную напряженность.

Разработчики документа рассчитывают, что за счет недропользователей на переселение жителей Заполярья удастся собрать не менее 44 млрд. руб. По подсчетам «Коммерсанта», первым обратившим внимание на документ, поступления могут составить порядка 60 млрд руб. в год.

Собеседник издания в финансово-экономическом блоке правительства отмечает, что законопроект вызовет много вопросов и в органах власти. «Как минимум бизнесу было обещано неувеличение налоговой нагрузки», – напоминает он.

Политика
Новости

Зеленский лидирует на выборах после обработки 90% протоколов

Ведомости
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Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать во втором туре выборов президента Украины с результатом 73,17% голосов по итогам обработки 90,83% протоколов, сообщается на сайте украинского Центризбиркома. Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,5% голосов, однако получил большинство голосов (53,93%) в зарубежном избирательном округе по итогам обработки 98,01% протоколов.

Второй тур выборов состоялся 21 апреля. В голосовании приняли участие 16,86 млн человек, явка составила 62,07%, 2,32% бюллетеней признаны недействительными. Как отмечается на сайте ЦИК, наибольшее число голосов Зеленский получил во всех украинских регионах, кроме Львовской области. В Киеве за Зеленского проголосовало 60,25% избирателей. Ранее МВД и ЦИК заявили, что серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не выявлено.

Ранее Порошенко признал поражение на выборах. Он пообещал не уходить из политики. Зеленского уже поздравили с победой президенты Франции и Польши Эмманюэль Макрон и Анджей Дуда, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Евросовета Дональд Туск. В свою очередь, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что украинцы проголосовали за перемены. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что появление нового президента – это «шанс осуществить перезагрузку» в стране.

Как проходил второй тур выборов президента Украины

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Политика
Новости

Число погибших от взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек

Ведомости
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Серия взрывов, прогремевших накануне, в день католической Пасхи, в нескольких церквях и отелях Шри-Ланки, унесла жизни 290 человек, еще 500 получили ранения. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя полиции Рувана Гунасекару. Ранее власти сообщали о 262 погибших и более 450 пострадавших.

Два министра правительства Шри-Ланки обвиняют правоохранительные органы в несогласованных действиях. Так, министр телекоммуникаций Харин Фернандо написал в своем аккаунте в Twitter, что некоторые сотрудники разведки знали о готовящемся инциденте. Он призвал расследовать причины, по которым «предупреждение было проигнорировано». Министр национальной интеграции Мано Ганешан подтвердил, что сотрудники службы безопасности в его министерстве были предупреждены о возможности нападения двух террористов-смертников на политиков.

Ранее министр обороны Руван Виджевардена расценил взрывы как террористическую атаку религиозных экстремистов. Полиция заявляла об аресте 13 подозреваемых.

Большинство взрывов прогремело в крупнейшем городе страны – Коломбо и его окрестностях. Среди погибших в основном местные жители. Однако, по информации министерства иностранных дел Шри-Ланки, среди жертв по меньшей мере 27 иностранцев. О потерях среди своих граждан заявили США, Великобритания, Индия, Китай, Япония и Португалия.

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Политика
Новости

Суд отказал морякам Черноморского флота в командировочных за походы в Сирию

Ведомости
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Члены экипажей трех кораблей Черноморского флота подали административный иск о невыплате им суточных за время нахождения в Сирии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката моряков Александра Федорченко. Однако суд решил, что поход на боевом корабле по пункту 130 приказа Минобороны от 2011 г. не является командировкой.

В гарнизонный военный суд моряки обратились после того, как не нашли понимания у командования своей части. Иск был подан от 27 членов экипажей. По словам адвоката, полные суточные для офицеров составляют $62, для рядового и сержантского состава – $43. Из них около 70% вычитается на питание. Соответственно, на руки моряки могли получить по $18,6 и $12,9 за один день пребывания в зоне боевых действий. Офицеры рассчитывали на компенсацию примерно в 300 000 руб. на каждого, моряки-контрактники – по 200 000 руб.

Адвокат моряков в суде ссылался на постановление правительства России, предполагающее выплату суточных, поскольку его подзащитные в 2016–2018 гг. «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии. Представители ответчиков – командира войсковой части и финансовой службы Черноморского флота – доказывали, что «выполнение задач в составе экипажей кораблей не является командировкой», а морякам положены не суточные, а «ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время», которую им уже выплатили. Суд пришел к выводу, что оплата командировочных производится «на основании приказов уполномоченного лица о направлении военнослужащего в командировку».

Федорченко настаивает, что пункт 130 приказа Минобороны «нарушает принцип справедливости и равенства», установленный Конституцией РФ. Так, военнослужащие, находящиеся на суше, в том числе летчики и техперсонал авиабазы, суточные получают, а моряки, которые тоже рискуют своей жизнью, – нет. Один из трех кораблей, чей экипаж обратился в суд, – тральщик «Ковровец», который в 2016 г. осуществлял противоминное патрулирование у берегов Сирии, а в 2017 г. входил в состав оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

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Бизнес
Новости

Подведомственная Минэнерго компания может стать оптовым поставщиком топлива в Крым

Ведомости
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ФГУП «Промсырьеимпорт», подведомственное Минэнерго, может стать крупным оптовым поставщиком нефтепродуктов в Крым. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в отрасли. Такие предложения министерство готовит по поручению премьера Дмитрия Медведева к 15 мая. С ноября 2018 г. «Промсырьеимпорт» находится под санкциями США за содействие в поставках нефти властям Сирии.

Стороны предложение не комментируют. Ранее в апреле курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак говорил о найденных компаниях, которые будут поставлять топливо на полуостров, а министр энергетики Александр Новак сообщал о работе над сокращением разницы в ценах на топливо между Крымом и Краснодарским краем. По его словам, «в реализации этой задачи будут участвовать подведомственные структуры Министерства энергетики». Чиновников беспокоит разница в ценах на заправках в Крыму и Краснодарском крае. В 2017 г. бензин Аи-92 на заправке в Симферополе стоил на 1,7 руб. за 1 л дороже, чем в Краснодаре, в 2018 г. – на 3 руб., а в середине апреля этого года – на 3,6 руб.

Минэнерго рассчитывает, что крупный трейдер, не опасающийся санкций со стороны США, может поставлять топливо на полуостров по стабильным ценам, что скажется на его стоимости в рознице, говорят источники издания. «Промсырьеимпорт» уже является ключевым для Крыма поставщиком газа, который покупает на бирже. Ожидается, что стоимость привлечения финансирования для подведомственного Минэнерго ФГУПа будет ниже, чем для частных трейдеров.

Собеседники сомневаются в готовности нефтяников работать по прямым договорам с «Промсырьеимпортом» из-за риска санкций. Покупка же топлива на бирже, где торги анонимны, может повысить цену. Также источники отмечают, что проблема с ценами на АЗС связана не со стоимостью оптовых поставок, а с тем, что в Крыму работают «с весьма существенной премией», в том числе из-за низкой конкуренции между АЗС на полуострове. По словам собеседника издания, сейчас крымский рынок «залит» топливом, его запасов на полуострове хватит на пять недель при обычном уровне в три недели. 

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Бизнес
Новости

СМИ узнали о предложении Fortum по обмену энергоактивами с «Газпром энергохолдингом»

Ведомости
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Финская компания Fortum направила в «Газпром энергохолдинг» предложения об обмене энергоактивами. Она претендует на гидрогенерирующие активы компании ТГК-1, в которой у нее 29,45%, а у «Газпром энергохолдинга» – 51,79%, пишет «Коммерсантъ». В обмен финская компания предлагает российской свою долю в ТГК-1, а также на выбор: или Няганскую ГРЭС в Западной Сибири (1,3 ГВт), или все остальные свои активы в Сибири и на Урале. В числе последних – Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, Аргаяшская ТЭЦ и Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Предложения были сформулированы в конце 2018 г. В Fortum их не комментируют, в «Газпром энергохолдинге» отмечают, что выступают «категорически против» передачи ГЭС.

В собственности ТГК-1 находится 40 ГЭС на Кольском полуострове, в Карелии и Ленинградской области. Их общая мощность составляет 2,85 ГВт, а выработка по итогам 2018 г. составила 12,8 млрд кВт ч. Это единственная компания помимо «Интер РАО», которая может экспортировать электроэнергию на рынок Северной Европы. Увеличение спотовых цен в регионе привело к тому, что в 2018 г. выручка от экспорта электроэнергии ГЭС ТГК-1 выросла в два раза – до 2,77 млрд руб.

В 2014 г. Fortum уже вела переговоры о выводе ГЭС из ТГК-1. Тогда финская компания готова была привлечь в качестве партнера «Росатом», а сама собиралась войти в проект по строительству АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Однако предложение не было реализовано.

Получение гидрогенерации могло бы превратить Fortum в крупнейшего владельца зеленой генерации в России. Сейчас помимо ТГК-1 финской компании принадлежит 4,5 ГВт тепловой генерации в Западной Сибири и на Урале, а также 35 МВт солнечной генерации. Кроме того, Fortum планирует построить еще 110 МВт солнечных и 1,8 ГВт ветровых электростанций вместе с «Роснано».

Политика
Новости

ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента

Ведомости
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Шоумен Владимир Зеленский набрал 73% голосов по итогам обработки половины протоколов, сообщается на сайте ЦИК. Его соперник – действующий президент Петр Порошенко значительно отстает, получив 24,65%.

Зеленский побеждает во всех регионах, кроме Львовской области. Порошенко также немного опережает своего соперника на зарубежных избирательных участках, где он получил 54,12% после обработки 86,13% протоколов.

Порошенко признал поражение на выборах. Представители некоторых стран поздравили Зеленского с победой, в том числе президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Второй тур выборов президента Украины прошел в минувшее воскресенье. По данным ЦИК, явка составила 62,07%. Данные «Национального экзитпола» свидетельствуют, что Зеленский победит с 73% голосов, а Порошенко наберет 25,5%.

Политика
Новости

Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, передает «Новое время» из штаба Зеленского. Эту информацию изданию подтвердил глава штаба Дмитрий Разумков.

Трамп также поздравил Зеленского с «блестящей кампанией», сообщает в твиттере корреспондент «Украинской правды» Роман Кравец со ссылкой на источники.

Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер позже написал в твиттере, что Трамп поздравил Зеленского с победой, и добавил, что США продолжат поддерживать усилия Украины по восстановлению целостности страны. Он также поблагодарил Порошенко за работу.

Ранее посольство США на Украине поздравило Зеленского с победой на выборах. Оно поблагодарило Порошенко и добавило, что рассчитывает на продолжение партнерства с Украиной при Зеленском.

С победой Зеленского также поздравил президент Франции Эмманюэль Макрон, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, президент Польши Анджей Дуда, генсек НАТО Йенс Столтенберг и председатель Европейского совета Дональд Туск.

Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля. По итогам обработки 20% протоколов он набрал 73,37% голосов, а действующий президент Петр Порошенко получил 24,29%.

Политика
Новости

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после обработки 20% протоколов

Ведомости
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Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать во втором туре выборов президента Украины, набрав 73,37% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 20,44% протоколов. Действующий президент Петр Порошенко получил 24,29%.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. Явка на выборы составила 62,07%. По данным «Национального экзитпола», Зеленский набрал 73% голосов, а Порошенко – 25,5%.

Порошенко признал свое поражение, отметив, что продолжит заниматься политикой. Зеленский уже получил поздравления с победой от президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Польши Анджея Дуды, посольства США на Украине, генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Европейского совета Дональда Туска.

Российские власти тоже отреагировали на предварительные итоги выборов на Украине. Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что украинские граждане проголосовали за перемены.

Финансы
Новости

Суд отправил под домашний арест двух бывших топ-менеджеров «Югры»

Ведомости
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Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего президента банка «Югра» Алексея Нефедова и бывшего председателя правления банка Дмитрия Шиляева, сообщили «РИА Новости» в суде.

Следственный комитет России 19 апреля сообщил о возбуждении дела по статье о растрате средств «Югры». Ведомство считает, что у банка было похищено 7,5 млрд руб.

В тот же день был задержан совладелец «Югры» Алексей Хотин. Басманный суд Москвы отправил его под домашний арест до середины июня.

ЦБ отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 г. из-за того, что банк финансировал связанные с бенефициарами проекты. Крах «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в истории России. Выплаты вкладчикам составили около 173 млрд руб. На момент отзыва лицензии банк занимал 32-е место в российской банковской системе по размеру активов.

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