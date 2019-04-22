Бизнес

Новости

США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана

Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана. Первой об этом сообщила The Washington Post, информацию подтвердили собеседники Reuters и Associated Press. По данным последнего, администрация США приняла такое решение 19 апреля.

До сих пор санкциям за покупку нефти у Ирана не подвергались восемь стран: Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, Италия и Греция. Для них сделали исключение на полгода с момента введения санкций в ноябре 2018 г. – до 2 мая. Продлевать его Белый дом не собирается. Ранее помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Фрэнк Фаннон озвучил позицию администрации на этот счет: «Наша цель – как можно быстрее свести к нулю иранский экспорт». Сейчас крупнейшими импортерами иранского сырья являются Китай и Индия. Италия, Греция и Тайвань отказались от закупок нефти у Ирана практически с момента введения санкций США.

Вопросом отмены исключений из антииранских санкций в Белом доме занимается советник по нацбезопасности Джон Болтон. США добиваются от Тегерана отказа от ядерной программы и прекращения поддержки боевиков на Ближнем востоке.

До введения санкций, в мае 2018 г., Иран экспортировал более 2,5 млн барр. в сутки, напоминает Reuters. В апреле 2019 г., по данным Refinitiv Eikon и двух других компаний, отслеживающих этот показатель, экспорт не превышал 1 млн барр. в день, тогда как в марте составлял 1,1 млн барр.