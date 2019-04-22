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«Яндекс.Такси» запустило программу поощрений для водителей

«Яндекс.Такси» запустило программу поощрений для водителей с 22 апреля, говорится в сообщении компании. Водители смогут оформить банковскую карту Альфа-банка или «Яндекс.Денег» с кэшбэком в рублях на всех заправках, мойках, в химчистках, ремонтных мастерских и ресторанах быстрого питания.

По предварительным расчетам, использование этой карты постоянно позволяет экономить около 3000 руб. ежемесячно. Водителям также станут доступны скидки от партнеров «Яндекс.Такси» в супермаркетах, кафе, салонах сотовой связи, строительных магазинах и т. д., отмечается в сообщении. Водители смогут увидеть список партнеров в своем таксометре и построить маршрут до нужной точки.

Кроме того, водители смогут воспользоваться новыми возможностями таксометра, чтобы реже ездить вхолостую или оперативнее связываться со службой поддержки.

Всего в программе четыре уровня (бронза, серебро, золото и платина). Доступ на первый уровень (бронза) можно получить, сделав 10 поездок без негативных отзывов пользователей. Платиновый уровень можно будет получить, работая около 40 часов в неделю и имея рейтинг не ниже 4,9. В апреле программа заработает в восьми городах: Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калуге, Краснодаре, Красноярске, Ставрополе и Тольятти, а с середины года – во всех городах, где работает сервис.