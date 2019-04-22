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Белорусский НПЗ связал поломку оборудования с качеством российской нефти

На Мозырском НПЗ, одном из двух крупнейших нефтеперерабатывающих госпредприятий Белоруссии, вышло из строя дорогостоящее оборудование. Руководство завода связало поломку с качеством российской нефти, передает БелТА со ссылкой на представителя НПЗ.

«В течение последних нескольких дней Мозырский НПЗ перерабатывает нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики, обладающей повышенной коррозионной активностью. Плохое качество перерабатываемого сырья сказалось на работе оборудования», – рассказал источник белорусского агентства на предприятии. В частности, спецкомиссия обнаружила признаки коррозионного разрушения теплообменных трубок, которые были демонтированы и сейчас находятся в ремонте.

В пятницу, 19 апреля, белорусский концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по участку магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». По данным белорусской компании, по нефтепроводу из России поступила нефть с содержанием хлорорганических соединений. Отдельные пробы показывали превышение допустимой нормы этих веществ в 100 раз. Опасность хлорорганических соединений – в их высокой коррозионной агрессивности.

Белорусский концерн временно ограничил экспортные поставки российских нефтепродуктов и потребовал с российской «Транснефти» компенсацию. Российская сторона признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию. Минэнерго прокомментировало ситуацию так: ухудшение качества нефти носит технический характер и не связано с вопросами взаимоотношений двух стран.

Белорусские переработчики могут понести потери из-за проводимого в России налогового маневра. Он предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть до нуля к 2024 г. и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Россия поставляет нефть в Белоруссию и другие страны ЕАЭС без пошлин по внутренним ценам. Для Минска российский маневр приведет к росту цены на российскую нефть, которая перерабатывается на НПЗ страны. Из-за маневра Белоруссия потеряла за последние три года почти $4,5 млрд, а к 2025 г. недосчитается еще $10,6 млрд, говорил Лукашенко.