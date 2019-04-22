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Путин и Лукашенко не обсуждают ухудшение качества нефти из России

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пока не ведут переговоров по поводу транспортировки якобы некачественной российской нефти через Белоруссию.

«Именно по этой теме сейчас переговоров на уровне глав государств нет», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам. Он порекомендовал обратиться за более подробной информацией по этой теме в Минэнерго.

Белорусский концерн «Белнефтехим» 19 апреля заявил о резком снижении качества нефти, поступающей из России по участку магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». В белорусской компании заявили, что нефть содержала хлорорганические соединения. Опасность таких соединений заключается в их высокой коррозионной агрессивности. Отдельные пробы показывали превышение допустимой нормы этих веществ в 100 раз. Белорусский концерн временно ограничил экспортные поставки российских нефтепродуктов и потребовал с российской «Транснефти» компенсацию. Российская сторона признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию. Минэнерго в свою очередь заявило, что ухудшение качества нефти «носит технический характер и не связано с вопросами взаимоотношений двух стран».

Ранее одно из двух крупнейших нефтеперерабатывающих госпредприятий Белоруссии, Мозырский НПЗ, сообщил о выходе из строя «дорогостоящего оборудования». Поломка связана с качеством нефти из России, говорится в сообщении завода.

Белорусские переработчики могут понести потери из-за проводимого в России налогового маневра. Он предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть до нуля к 2024 г. и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Россия поставляет нефть в Белоруссию и другие страны ЕАЭС без пошлин по внутренним ценам. Для Минска российский маневр приведет к росту цены на российскую нефть, которая перерабатывается на НПЗ страны. Лукашенко заявлял, что из-за маневра Белоруссия потеряла за последние три года почти $4,5 млрд, а к 2025 г. может лишиться еще $10,6 млрд.