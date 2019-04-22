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Власти США ввели полное эмбарго на иранскую нефть

Президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана, срок которых истекает в мае, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого Дома. Кроме того, США, Саудовская Аравия и ОАЭ договорились принять меры для поддержания предложения на рынке нефти. В сообщении отмечается, что американские власти и их союзники планируют продолжить давление на иранскую администрацию.

«Это решение направлено на то, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти, лишив иранский режим основного источника доходов», – говорится в сообщении, распространенном пресс-секретарем Белого Дома Сарой Сандерс.

Американские санкции против иранской нефти начали действовать 4 ноября 2018 г.: покупать ее нельзя, за нарушение этого грозят вторичные санкции. США разрешили продолжать покупать нефть у Ирана, но не увеличивать закупки по контрактам восьми странам-импортерам: Китаю, Индии, Японии, Южной Корее, Тайваню, Турции, Италии и Греции.

Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, полностью прекратить покупать иранскую нефть Китай, Индия и еще шесть стран должны в начале мая. По его информации, введение санкций против Ирана уже позволило снизить ежегодные доходы этой страны от продажи нефти с $50 млрд до $10 млрд.

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