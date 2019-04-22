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Власти США ввели полное эмбарго на иранскую нефть

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана, срок которых истекает в мае, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого Дома. Кроме того, США, Саудовская Аравия и ОАЭ договорились принять меры для поддержания предложения на рынке нефти. В сообщении отмечается, что американские власти и их союзники планируют продолжить давление на иранскую администрацию.

«Это решение направлено на то, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти, лишив иранский режим основного источника доходов», – говорится в сообщении, распространенном пресс-секретарем Белого Дома Сарой Сандерс.

Американские санкции против иранской нефти начали действовать 4 ноября 2018 г.: покупать ее нельзя, за нарушение этого грозят вторичные санкции. США разрешили продолжать покупать нефть у Ирана, но не увеличивать закупки по контрактам восьми странам-импортерам: Китаю, Индии, Японии, Южной Корее, Тайваню, Турции, Италии и Греции.

Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, полностью прекратить покупать иранскую нефть Китай, Индия и еще шесть стран должны в начале мая. По его информации, введение санкций против Ирана уже позволило снизить ежегодные доходы этой страны от продажи нефти с $50 млрд до $10 млрд.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Выбор редактора
Бизнес
Новости

В Kraft Heinz сменился гендиректор

Ведомости
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Совет директоров одного из крупнейших производителей продуктов питания – Kraft Heinz сменил гендиректора компании. Об этом говорится в ее пресс-релизе.

Вместо Бернардо Хиза будет назначен Мигель Патрицио. Последний с 2012 по 2018 г. занимал пост глобального директора по маркетингу в бельгийской Anheuser-Busch InBev (AB InBev) – крупнейшей пивоваренной компании мира, чья продукция выпускается под брендами Budweiser, Stella Artois, Hoegaarden.

Крупнейшим акционером AB InBev через фонд 3G Capital является богатейший человек Бразилии Хорхе Пауло Леманн (35-е место в списке Forbes, состояние оценивается в $22,8 млрд). Он же владеет долей в Kraft Heinz: в 2013 г. фонд 3G Capital вместе с Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта приобрела H.J. Heinz & Company, а в 2015 г. эта компания объединилась с Kraft.

Хиз – партнер фонда 3G Capital. Возглавил Kraft Heinz сразу после слияния. До этого он был руководителем Burger King.

В феврале этого года Баффетт пожаловался на то, что Berkshire Hathaway переплатила при сделке по слиянию Heinz и Kraft. За несколько дней до этого котировки Kraft Heinz рухнули более чем на четверть. Это произошло из-за того, что она списала стоимость брендов Kraft и Oscar Mayer и других активов на $15,4 млрд, снизила дивиденды и сообщила о расследовании Комиссии по ценным бумагам и биржам США по поводу бухгалтерского учета в одном из ее подразделений. Также Kraft Heinz отчиталась о квартальном убытке в размере $12,6 млрд.

Капитализация Berkshire из-за этого за сутки потеряла $4,3 млрд.

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Технологии
Новости

Жаров призвал не сравнивать закон о суверенном рунете с опытом Китая

Ведомости
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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров призвал не сравнивать принятый в России закон о суверенном рунете с опытом властей Китая в этой области, передает «РИА Новости».

«К Китаю этот закон не имеет никакого отношения», – заявил Жаров на заседании Совфеда. Он пояснил, что китайские ведомства работают в этой сфере по принципу «белого списка», тогда как в России предполагается строить работу по принципу «черного списка» («запрещено только то, что подпадает под действие закона»).

Жаров считает, что действие закона не нарушит работу операторов связи, однако ведомство так или иначе постарается заранее протестировать оборудование и избежать вероятных сбоев.

Совет Федерации 22 апреля одобрил закон о «суверенном рунете». Документ вступит в силу после его подписания президентом Владимиром Путиным в ноябре 2019 г. Нормы о криптографической защите информации и об обязанности операторов использовать национальную систему адресации доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 г. Закон наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации трафика российских операторов. Для этого компании обяжут установить на своих сетях специальные «технические средства противодействия угрозам», которые предоставит ведомство.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Минфин решил не блокировать в ЕГАИС продажу алкоголя по ночам

Ведомости
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Минфин не поддержал доработку Единой государственной автоматизированной системы учета алкоголя (ЕГАИС), которая позволила бы блокировать продажу алкоголя в рознице в ночное время, а также пресекать реализацию алкоголя по ценам ниже установленного минимума, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения. В Минфине сочли, что доработка ЕГАИС потребует существенных расходов средств федерального бюджета.

Источник агентства ссылается на письмо Минфина в Минэкономразвития, в котором министерство напоминает, что закон не допускает продажу алкоголя с 23 часов вечера до 8 утра по местному времени. Региональные власти вправе устанавливать дополнительные ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя в розницу и обязаны контролировать соблюдение закона. На этом основании Минфин считает введение блокировки избыточной мерой.

ЕГАИС представляет собой систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, которая прослеживает путь алкоголя от производителя до магазина и затрудняет появление на прилавках контрафакта, а также повышает поступления от акцизов на алкоголь.

Политика
Новости

Путин и Лукашенко не обсуждают ухудшение качества нефти из России

Ведомости
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пока не ведут переговоров по поводу транспортировки якобы некачественной российской нефти через Белоруссию.

«Именно по этой теме сейчас переговоров на уровне глав государств нет», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам. Он порекомендовал обратиться за более подробной информацией по этой теме в Минэнерго.

Белорусский концерн «Белнефтехим» 19 апреля заявил о резком снижении качества нефти, поступающей из России по участку магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». В белорусской компании заявили, что нефть содержала хлорорганические соединения. Опасность таких соединений заключается в их высокой коррозионной агрессивности. Отдельные пробы показывали превышение допустимой нормы этих веществ в 100 раз. Белорусский концерн временно ограничил экспортные поставки российских нефтепродуктов и потребовал с российской «Транснефти» компенсацию. Российская сторона признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию. Минэнерго в свою очередь заявило, что ухудшение качества нефти «носит технический характер и не связано с вопросами взаимоотношений двух стран».

Ранее одно из двух крупнейших нефтеперерабатывающих госпредприятий Белоруссии, Мозырский НПЗ, сообщил о выходе из строя «дорогостоящего оборудования». Поломка связана с качеством нефти из России, говорится в сообщении завода.

Белорусские переработчики могут понести потери из-за проводимого в России налогового маневра. Он предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть до нуля к 2024 г. и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Россия поставляет нефть в Белоруссию и другие страны ЕАЭС без пошлин по внутренним ценам. Для Минска российский маневр приведет к росту цены на российскую нефть, которая перерабатывается на НПЗ страны. Лукашенко заявлял, что из-за маневра Белоруссия потеряла за последние три года почти $4,5 млрд, а к 2025 г. может лишиться еще $10,6 млрд.

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Недвижимость
Новости

«Метрострой» не смог взыскать 850 млн рублей с Санкт-Петербурга

Ведомости
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Компания «Метрострой» проиграла суд о взыскании с городской Дирекции транспортного строительства Санкт-Петербурга 849,7 млн руб. неустойки по госконтракту на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена (фиолетовая ветка), следует из картотеки актов арбитражных судов.

Резолютивная и мотивировочная части решения Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области пока не опубликованы. Согласно материалам дела, «Метрострой» пытался взыскать с города неустойку по контракту от 18 марта 2014 г. На сайте городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры указывается, что этот контракт предусматривает строительство Фрунзенского радиуса метрополитена от станции «Международная» до станции «Южная». Его стоимость составляла около 33,9 млрд руб.

Компания «Метрострой», которая выступает подрядчиком сооружения новых объектов петербургской подземки, в начале 2019 г. имела разногласия с городскими властями из-за долгов по зарплате работникам субподрядных организаций, претензий со стороны налоговых органов и срыва сроков строительства станций метро. Сейчас на рассмотрении арбитража все еще находится несколько исков с финансовыми требованиями сторон друг к другу.

В конце декабря 2018 г. 30 строителей метро в Санкт-Петербурге спустились в шахту недостроенной станции «Театральная» и объявили голодовку. Они требовали погасить долги по зарплате. В январе Федеральная налоговая служба подала иск о признании банкротом «Метростроя». В начале февраля аппарат вице-губернатора города Эдуарда Батанова проинформировал, что городские власти отзывают уведомления о расторжении госконтрактов с «Метростроем», хотя ранее и заявляли об их разрыве. Позже в компании заявили, что требование налоговой службы было выполнено, компания частично погасила задолженность по зарплате субподрядчикам, что являлось обязательным условием сохранения этих контрактов за действующим подрядчиком.

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Недвижимость
Новости

Медведев разрешил достраивать жилье без эскроу-счетов при условии 30%-ной готовности

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о том, что подписал постановление, разрешающее застройщикам достраивать жилые дома без эскроу-счетов, сообщило «РИА Новости». Такой возможностью смогут воспользоваться строительные компании при условии, что возводимые дома будут готовы не менее чем на 30%, а 10% квартир в них уже будет продано по договорам долевого участия в строительстве. Позже на сайте правительства появился текст документа, подписанного Медведевым.

С 1 июля 2019 г. все застройщики должны перейти на использование счетов эскроу при продаже квартир. Закон запрещает финансирование строек напрямую через средства дольщиков. Деньги, которые перечислят покупатели квартир застройщикам, должны будут поступить на специальный банковский счет. Доступ к нему девелоперы смогут получить только после завершения стройки и передачи квартир покупателям. Финансировать же стройки предлагается с помощью банковских кредитов.

Весной Минстрой признал, что не все застройщики готовы работать по новой схеме финансирования, а переходный период может занять два-три года. В начале апреля министерство предложило кабмину разрешить строительным компаниям достраивать жилье по старым правилам, если строительная готовность дома превышает 30%, а договоров долевого участия заключено не менее чем на 10% общей площади дома.

По данным Минстроя, сейчас в России строится 130 млн кв. м жилья, а с учетом нежилых помещений – 175 млн кв. м.

Технологии
Новости

Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»

Ведомости
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Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе интернета, говорится на сайте верхней палаты парламента. Закон вступит в силу после его подписания президентом Владимиром Путиным в ноябре 2019 г. Нормы о криптографической защите информации и об обязанности операторов использовать национальную систему адресации доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 г.

Закон наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации трафика российских операторов. Для этих целей компании обяжут установить на своих сетях специальные «технические средства противодействия угрозам», которые предоставит ведомство. При этом закон снимает с операторов ответственность за сбои, причиной которых станет функционирование этого оборудования. Законом также предусмотрено создание в Роскомнадзоре специального центра, в обязанности которого будет входить мониторинг радиочастотной службы ведомства, управляющей сетями в критических ситуациях. Создаваемый центр будет обладать информацией обо всей российской инфраструктуре связи, говорила ранее один из авторов проекта закона, сенатор Людмила Бокова. По ее словам, определять порядок управления сетью, устанавливать требования к оборудованию будет правительство.

На рассмотрение в Госдуму законопроект внесли в декабре прошлого года депутат Андрей Луговой, сенатор Андрей Клишас и Бокова. Депутаты одобрили законопроект в третьем, окончательном чтении 16 апреля. «За» проголосовали 307 депутатов, против – 68.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Белорусский НПЗ связал поломку оборудования с качеством российской нефти

Ведомости
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На Мозырском НПЗ, одном из двух крупнейших нефтеперерабатывающих госпредприятий Белоруссии, вышло из строя дорогостоящее оборудование. Руководство завода связало поломку с качеством российской нефти, передает БелТА со ссылкой на представителя НПЗ.

«В течение последних нескольких дней Мозырский НПЗ перерабатывает нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики, обладающей повышенной коррозионной активностью. Плохое качество перерабатываемого сырья сказалось на работе оборудования», – рассказал источник белорусского агентства на предприятии. В частности, спецкомиссия обнаружила признаки коррозионного разрушения теплообменных трубок, которые были демонтированы и сейчас находятся в ремонте.

В пятницу, 19 апреля, белорусский концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по участку магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». По данным белорусской компании, по нефтепроводу из России поступила нефть с содержанием хлорорганических соединений. Отдельные пробы показывали превышение допустимой нормы этих веществ в 100 раз. Опасность хлорорганических соединений – в их высокой коррозионной агрессивности.

Белорусский концерн временно ограничил экспортные поставки российских нефтепродуктов и потребовал с российской «Транснефти» компенсацию. Российская сторона признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию. Минэнерго прокомментировало ситуацию так: ухудшение качества нефти носит технический характер и не связано с вопросами взаимоотношений двух стран.

Белорусские переработчики могут понести потери из-за проводимого в России налогового маневра. Он предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть до нуля к 2024 г. и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Россия поставляет нефть в Белоруссию и другие страны ЕАЭС без пошлин по внутренним ценам. Для Минска российский маневр приведет к росту цены на российскую нефть, которая перерабатывается на НПЗ страны. Из-за маневра Белоруссия потеряла за последние три года почти $4,5 млрд, а к 2025 г. недосчитается еще $10,6 млрд, говорил Лукашенко.

Политика
Новости

В крупнейшем городе Шри-Ланки произошел новый взрыв

Ведомости
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В крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо произошел новый взрыв, передает Reuters. Детонация устройства произошла во время работ по обезвреживанию бомбы в грузовике возле одной из католических церквей. О пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов или местных жителей пока не сообщается.

Накануне в католическое пасхальное воскресенье на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов, в результате погибло 290 человек, около 500 человек получили ранения. Объектами атак стали отели в Коломбо и окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Многие отели, гостиницы и торговые объекты закрыты после терактов в целях безопасности.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Банки заняли в ЦБ 20 млрд рублей по репо

Ведомости
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Банки увеличили заимствования у Центробанка по операциям репо. К понедельнику, 22 апреля, задолженность банков по репо выросла до 20 млрд руб., следует из данных регулятора. Большую часть апреля долг банков не превышал 3 млрд руб. (за исключением 14 апреля – тогда банки привлекли по репо 14 млрд руб.).

Последний раз банки привлекали более 20 млрд руб. по репо еще в январе. 9 января они заняли 163,8 млрд руб. – максимум за полтора года.

Занимать по операциям репо дорого – 8,75% годовых (ключевая ставка, повышенная на 1 процентный пункт).

Политика
Новости

Фигурант дела Baring Vostok не видел следователей со дня ареста в феврале

Ведомости
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Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok француз Филипп Дельпаль не видел следователей со дня предъявления ему обвинений в хищении средств в банке «Восточный». Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов после посещения Дельпаля в следственном изоляторе № 1 ФСИН России, передает ТАСС. «Он чувствует себя нормально, выглядит бодро. Но он не понимает, почему с ним не проводятся следственные действия. Последний раз Дельпаль видел следователя 21 февраля в момент задержания, с тех пор с ним никаких следственных действий не проводится», – рассказал Титов.

По словам Титова, Дельпалю не дают общаться с родными. Контакты с женой и двумя детьми запрещены, три заявления с просьбой разрешить ему телефонные звонки членам семьи не были удовлетворены. Сейчас Дельпаль содержится в четырехместной камере, у него есть доступ к телевидению и прессе. Среди его сокамерников бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, рассказал Титов.

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви был арестован в середине февраля. Вместе с ним под стражу помимо Дельпаля заключили партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна, директора по инвестициям фонда Ивана Зюзина, бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова. Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве и хищении более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

Двоих обвиняемых – самого Калви, а также бывшего предправления «Восточного» Алексея Кордичева – перевели из СИЗО под домашний арест 10 апреля по ходатайству следствия. Калви 12 апреля попросил суд отпустить его под подписку о невыезде. Адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин также предложил отпустить его подзащитного под залог в 5 млн руб., передавало «РИА Новости».

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