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Минфин решил не блокировать в ЕГАИС продажу алкоголя по ночам

Минфин не поддержал доработку Единой государственной автоматизированной системы учета алкоголя (ЕГАИС), которая позволила бы блокировать продажу алкоголя в рознице в ночное время, а также пресекать реализацию алкоголя по ценам ниже установленного минимума, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения. В Минфине сочли, что доработка ЕГАИС потребует существенных расходов средств федерального бюджета.

Источник агентства ссылается на письмо Минфина в Минэкономразвития, в котором министерство напоминает, что закон не допускает продажу алкоголя с 23 часов вечера до 8 утра по местному времени. Региональные власти вправе устанавливать дополнительные ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя в розницу и обязаны контролировать соблюдение закона. На этом основании Минфин считает введение блокировки избыточной мерой.

ЕГАИС представляет собой систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, которая прослеживает путь алкоголя от производителя до магазина и затрудняет появление на прилавках контрафакта, а также повышает поступления от акцизов на алкоголь.