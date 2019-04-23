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Цена на нефть Brent достигла максимума с начала года

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на торгах на Лондонской бирже достигла максимума с начала года. Подорожание происходит на фоне решение президента США Дональда Трампа не продлевать истекающее в мае исключение из санкций против нефтяного сектора Ирана.

На 11:45 мск цена на Brent с поставкой в июне увеличилась на 0,44% и составляла $74,37 за баррель. Ранее стоимость июньских фьючерсов Brent поднимались до $74,69 за баррель, что на 0,88% выше уровня закрытия торгов предыдущего дня. В последний раз стоимость Brent достигала такой отметки в начале ноября 2018 г. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI на 11:45 мск увеличилась на 0,67%, до $65,99 за баррель.

В ноябре 2018 г. США при возобновлении санкционного режима против Ирана разрешили восьми странам продолжать импорт нефти из Ирана в течение 180 дней, до мая 2019 г. Такое решение было принято для того, чтобы не допустить резкого роста мировых цен на нефть, а также позволить странам найти альтернативный рынок. По данным газеты The Washington Post, три из восьми стран — Греция, Италия и Тайвань — уже сократили импорт иранской нефти до нуля.

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