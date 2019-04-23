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В рейтинге покупателей нефти по версии Forbes впервые сменился лидер

Китайский партнер «Роснефти» China National United Oil Corporation впервые обошел трейдера «Лукойла» Litasco в списке крупнейших покупателей российской нефти, следует из рейтинга российского Forbes.

Как отмечает издание, компания Chinaoil по итогам 2018 г. стала крупнейшим покупателем российской нефти и по общей сумме контрактов ($20,5 млрд), и по физическим объемам поставок (39,5 т). На Litasco за год пришлось 34,9 т, сумма контрактов составила $17,6 млрд. Третье место второй год подряд занимает Rosneft Trading (дочернее предприятие «Роснефти») с контрактами на сумму $12,5 млрд, объем закупок – 25,1 млн т.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), благодаря периоду увеличения квот по соглашению ОПЕК+ добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 г. на 1,6% до 555,837 млн т, а экспорт вырос только на 0,3% до 257,67 млн т. Составители рейтинга отмечают, что почти 85% этого объема ушло 20 участникам четвертого рейтинга крупнейших покупателей российской нефти по версии Forbes.

«Общая сумма их операций выросла до $107,2 млрд (против $78,3 млрд в 2017 г.). Но больше половины из них сократили объемы закупок в России», – отмечают авторы рейтинга.

Рейтинг крупнейших покупателей российской нефти составляется российским Forbes ежегодно с 2016 г.