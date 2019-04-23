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«Роснефть» ответила на исправление Reuters материала про венесуэльскую нефть

«Роснефть» была права в своих оценках материала Reuters, посвященного услугам, которые нефтяная компания якобы оказывала властям Венесуэлы. Об этом заявил представитель нефтяной компании Михаил Леонтьев, комментируя то, что ранее 23 апреля агентство исправило свой материал.

«Это беспрецедентное признание того, что мы были правы в своих оценках материала Reuters» — заявил он. От дальнейших комментариев Леонтьев отказался: «Мы должны оценить ситуацию в деталях».

19 апреля Reuters написало, что власти Венесуэлы якобы пользуются услугами «Роснефти» для обхода санкций США. Как сообщало агентство, венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA выставляет российской компании счета на оплату нефти, а та оплачивает счета с дисконтом, а затем якобы продает венесуэльскую нефть конечным покупателям уже за полную стоимость.

«Роснефть» резко отреагировала на публикацию Reuters, обвинив его в «откровенной лжи» и «информационной диверсии». Компания также пригрозила, что обратится в правоохранительные органы, чтобы пресечь работу агентства в России.

23 апреля Reuters исправило свою статью. В новой версии статьи говорится, что PDVSA «попросила как минимум двух своих клиентов осуществить платежи за венесуэльскую нефть через российского нефтяного гиганта "Роснефть"». Агентство также отметило, что не может определить, были ли произведены платежи по описанной в статье схеме. Кроме того, Reuters удалило упоминание попавшего под санкции «Еврофинанс Моснарбанка» (в статье говорилось, что деньги от операций поступают на счета в российских банках, в частности в этом банке) и пояснило, что эксперты не видят нарушения санкций.