Новости
Бизнес
Новости

Чистая прибыль «Камаза» сократилась вдвое

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Чистая прибыль группы «Камаз» по МСФО за 2018 г. сократилась по сравнению с предыдущим годом более чем вдвое – с 3,45 до 1,58 млрд руб., следует из отчетности компании.

Она отметила, что снижение чистой прибыли было плановым и связано с реализацией крупного инвестиционного проекта «Развитие модельного ряда автомобилей «Камаз» и модернизация мощностей для его производства». Большие деньги, подчеркнула компания, также были направлены на подготовку к выводу на рынок нового поколения автомобилей К5.

Выручка «Камаза» выросла со 156 до 186,2 млрд руб., валовая прибыль упала с 24,57 до 21,35 млрд руб., операционная прибыль сократилась 6,99 до 4,75 млрд руб.

«Камаз» – крупнейший российский производитель грузовых автомобилей. Он входит в госкорпорацию «Ростех».

Политика
Новости

Германия и Франция осудили упрощение Россией выдачи паспортов жителям Донбасса

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Власти Германии и Франции осудили решение России упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, заявив, что оно противоречит минским договоренностям. Об этом говорится в сообщении немецкого министерства иностранных дел в Twitter. В нем подчеркивается, что Германия и Франция считают ДНР и ЛНР частью Украины.

«Решение России противоречит духу и целям минских соглашений. Это является противоположностью срочно необходимого сейчас вклада в деэскалацию», – говорится в совместном заявлении Франции и Германии.

Президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получить российское гражданство в упрощенном порядке. Путин объяснил это решение гуманитарными целями. По его словам, у Москвы нет желания создавать проблемы для новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой жители Донбасса «лишены каких бы то ни было гражданских прав», Россия не может.

МИД Украины назвал решение России продолжением агрессии и призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта. Также Киев пожаловался на указ Путина в Совет безопасности ООН.

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Москве визовые центры Испании, Чехии и Франции работают со сбоями. В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании. Во избежание срыва поездки туристам рекомендуется приобретать страховки от невыезда, отмечает АТОР.

Запись в BLS на подачу документов на апрель невозможна, информации о свободных датах на май нет, уточняется в сообщении. «Мы отнесли документы туроператору 18 апреля, но подадут они их только 29 апреля, а получим мы их хорошо если за день до вылета туристов», – рассказал один из турагентов. По словам сотрудника другого турагентства, туристов просят самостоятельно подавать документы на визу через премиальный зал визового центра.

Специалисты туроператора «Русский экспресс» сообщили, что с большими очередями сталкиваются прежде всего «частники». «Для туроператоров ситуация лучше, но тоже далеко не идеальная», – отметил сотрудник компании. Туристам, желающим улететь в Испанию 15 мая, открыть визу уже невозможно. «Это проблема не самого визового центра, здесь нужно задавать вопросы консульству», – отметили в «Русском экспрессе».

В среду, 24 апреля, несколько крупных российских туроператоров приостановили продажи путевок на Шри-Ланку из-за серии терактов, произошедших в стране 21 апреля. В этот день католики праздновали Пасху. Террористы-смертники атаковали отели и храмы в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. По последним данным, жертвами терактов стали более 350 человек, около 500 человек получили ранения.

Выбор редактора
Политика
Новости

Египет продлил чрезвычайное положение на три месяца

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Египте продлено чрезвычайное положение на три месяца. Это следует из постановления премьер-министра Мустафы Мадбули, опубликованного в официальном египетском издании (Al Gareedah Al Rasmeyah).

Режим продлен 25 апреля с 01:00 по местному времени (02:00 мск). Другим решением введен комендантский час на севере Синайского полуострова близ границы с Израилем.

Египет ввел чрезвычайное положение в апреле 2017 г. после взрывов в двух церквях, в результате которых погибли по меньшей мере 45 человек. С тех пор власти регулярно продлевают режим на три месяца.

Финансы
Новости

Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррель

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ненадолго превысила $75 за баррель. Это произошло впервые с 31 октября 2018 г. Подорожание происходит на фоне решения президента США Дональда Трампа не продлевать истекающее в мае исключение из санкций против нефтяного сектора Ирана.

На 10:10 мск стоимость июньских фьючерсов Brent росла на 0,42% и составляла $74,90 за баррель. К этому времени нефть марки WTI на торгах на Нью-Йоркской бирже дорожала на 0,11% и торговалась на уровне $65,96 за баррель.

По данным минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,48 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали роста запасов на 1 млн баррелей.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Выбор редактора
Технологии
Новости

МГТС разработает платформу для управления дронами

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

МГТС (на 94,7% принадлежит МТС) начал разработку платформы по управлению беспилотным движением (Unmanned Traffic Management – UTM). Новая система позволит организовать полеты дронов с учетом всех требований законодательства в воздушном пространстве, пишет «Коммерсантъ». На первом этапе МГТС готова инвестировать в проект «несколько миллиардов рублей», сообщил представитель компании.

Платформа будет включать в себя радиолокационную сеть обнаружения и сопровождения беспилотников и IT-систему для управления полетами и агрегации сервисов с использованием дронов. Обмен данными в Москве будет проходить на базе оптической сети МГТС. В будущем платформу можно будет использовать в любом российском городе. Она будет доступна для государственных и частных заказчиков через приложение, подключенное к информационным госсистемам для проверки и обмена данными, рассказали в МГТС. Она может быть полезна в таких сферах как логистика, транспорт, строительство, индустрия развлечений, доставка товаров и мониторинг.

МГТС изучает возможность развития проекта тремя способами: через концессию с государством, по сервисной модели на основе тендеров (как, например, проект видеонаблюдения в Москве) и через продажу услуг, сообщил изданию источник, знакомый с планами компании. «В первых двух случаях все данные, собираемые платформой, становятся государственными», – отметил он. По словам источника, проектом может заинтересоваться «Ростех», занимающийся разработкой беспилотников. В прошлом году госкорпорация представила беспилотник «Корсар». Он уже успешно прошел испытания и выбран для закупок Минобороны. В «Ростехе» не стали комментировать эту информацию.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Mail.ru Group отчиталась о росте квартальной выручки до 20,1 млрд рублей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Управленческая выручка Mail.ru Group в I квартале 2019 г. выросла на 21,9% до 20,1 млрд руб., отчиталась компания. Доходы от рекламы выросли на 19,3%, до 7,8 млрд руб. Выручка от массовых многопользовательских игр выросла на 22,1% до 6,2 млрд руб.

Выручка от сегмента Ivas (платежи пользователей) выросла на 7,9 до 4,2 млрд руб. Прочие доходы компании – почти в два раза до 1,8 млрд руб.

После налоговой проверки компании был доначислен НДС в размере около 260 млн руб., говорится в отчёте. Поэтому показатель EBITDA по МСФО уменьшился на 25,9% до 4, 1 млрд руб.

Технологии
Новости

Mail.ru Group впервые раскрыла выручку сервиса «Юла»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

По итогам I квартала 2019 г. выручка сервиса «Юла» выросла до 384 млн руб., говорится в отчётности Mail.ru Group. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в 2,7 раза. К концу года «Юла» может заработать около 2 млрд руб., прогнозирует компания. В 2018 г. сервис заработал около 1 млрд руб., говорит представитель компании.

Сервис «Юла» позволяет размещать и находить объявления о продаже товаров или услуг с учётом геолокации и интересов пользователей. Он был запущен Mail.ru Group в 2015 г. Спустя два года компания начала его активную монетизацию. К декабрю 2017 г. сервис зарабатывал около 2 млн руб. в день. Более детальных подробностей о финансовых показателях «Юлы» Mail.ru Group прежде никогда не раскрывала.

Число активных объявлений сервиса выросло на 30% до 33 млн в марте 2019 г., число пользователей сервиса составляет 27 млн человек.

Недвижимость
Новости

Структура Гуцериева может построить бизнес-центр в Минске

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Корпорация А.Н.Д. , входящая в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева, планирует строительство бизнес-центра в Минске. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников на рынке недвижимости. Стройка может занять три года. По словам одного из собеседников, в проекте может принять участие Сбербанк.

По окончании строительства в новый офис переедут компании группы «Сафмар», работающие на белорусском рынке. Ее основной актив в Белоруссии – компания «Славкалий», созданная в 2011 г. для строительства Нежинского комбината стоимостью $2 млрд в Минской области. Кроме того, «Сафмару» принадлежит минский отель «Ренессанс» на 267 номеров.

Рынок офисной недвижимости в Минске не очень интересен девелоперам, отмечает руководитель отдела стратегического консалтинга JLL Юлия Никуличева. Руководить белорусскими активами многие бизнесмены предпочитают из Москвы. Но при наличии других бизнес-интересов она допускает участие в таких проектах. А.Н.Д.  — не первый российский девелопер в Минске. Amtel Properties сейчас строит там торговый центр Minsk City Mall (50 000 кв. м).

В настоящее время в Минске реализуется большой проект на рынке коммерческой недвижимости. Речь идет о строительстве многофункционального комплекса Centropol, рядом с домом правительства. Реализацией проекта занимается D-Business Solutions Ltd.

Выбор редактора
Политика
Новости

На Шри-Ланке прогремел новый взрыв

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В 40 км от крупнейшего города Шри-Ланки Коломбо – в Пугоде – произошел взрыв. Об этом сообщает News 1st со ссылкой на представителя полиции Рувана Гунасекару. По его словам, взрыв прогремел в пустынной местности, за зданием мирового суда. Данных о жертвах и разрушениях нет, отмечает NDTV.

Связан ли новый инцидент с серией взрывов, произошедших на острове 21 апреля в церквях и отелях во время празднования католической Пасхи, полиция не уточняет. Ответственность за них взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Жертвами терактов стали 359 человек, 39 из которых – иностранцы. Еще около 500 человек пострадали.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, двое из террористов – Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим – были сыновьями магната по продаже специй из Коломбо Мохамеда Ибрагима, основателя компании Ishana Exports.

На острове действует чрезвычайное положение, власти также вводили комендантский час, чтобы сократить время пребывания местных жителей и туристов в общественных местах, опасаясь новых атак.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Минпромторг поддержал запрет на вторичное использование нефтегазовых труб

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Росприроднадзор должен подготовить предложения по упорядочению оборота отработанных нефтегазовых труб. Об этом говорится в проекте протокола заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, пишет «Коммерсантъ». Ведомству рекомендуется «обратить внимание на возможность создания института операторов и системы электронного учета обращения с такими отходами». Также в проекте протокола есть поручения Росстандарту и Росаккредитации провести внеплановые проверки лабораторий, которые занимаются подтверждением соответствия трубной продукции.

В начале апреля издание сообщало о письме руководителей крупнейших нефтяных компаний премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой разрешить им повторное использование демонтированных труб в некапитальном строительстве. Ранее нефтяники могли использовать до 80% таких ресурсов, в том числе продать их «реставраторам», но после того как Росприроднадзор признал отработанные трубы отходами, компании не только потеряли такую возможность, но и столкнулись с необходимостью их утилизации.

За Медведева нефтяникам ответил министр промышленности Денис Мантуров. На заседании госкомиссии 24 апреля он высказался за полный запрет использования демонтированных нефтегазовых труб в жилищно-коммунальном хозяйстве. По его словам, сейчас объем так называемых реставрированных нефтегазовых труб доходит до 30% рынка. Если отработанные трубы не сдавать на металлолом, они попадают в систему ЖКХ. Чтобы не допускать фальсификата, министр предложил внедрить маркировку труб для жилищно-коммунального хозяйства.

«Есть компании, которые сегодня реализуют эту продукцию не как металлолом, а как трубы с возможностью использования их вторично в народном хозяйстве», – заявил Мантуров, отметив, что их названия «известны». Собеседники издания утверждают, что продажей б/у труб через аукционы занимается «Лукойл». В компании заявили, что использование вторичных ресурсов – это нормальная практика, которая была еще во времена СССР. Инициативы о запрете использования вторички в «Лукойле» считают результатом лоббизма трубных компаний. Представитель нефтяной компании уточнил, что «отраслевые интересы трубников будут оплачены потребителями топлива, так как эти издержки будут включены в стоимость продукции».

Выбор редактора
Авто
Новости

Карлос Гон вновь отпущен под залог

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Окружной суд Токио удовлетворил ходатайство защиты об освобождении бывшего председателя совета директоров Nissan и гендиректора альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает агентство Kyodo. В начале апреля он был арестован в четвертый раз по обвинению в злоупотреблении доверием.

Сумма залога, который предстоит внести Гону, составила в 500 млн йен ($ 4,5 млн). 6 марта суд освободил его под залог почти в $9 млн, после того как он провел в тюрьме 108 дней. Однако уже 4 апреля топ-менеджер снова был арестован. Тогда телеканал отмечал, что повторный арест выпущенного под залог подследственного – редкий случай для японской прокуратуры.

Предъявленные Гону новые обвинения были связаны с платежами Nissan дистрибутору в Омане в 2017–2018 гг. Прокуратура оценивает убытки автопроизводителя в $5 млн. Ранее следствие полагало, что Гон мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г., задекларировав лишь половину доходов – около $89 млн.

Гон отверг предъявленные ему обвинения. Он заявлял о сговоре против него со стороны своих бывших коллег. «Был страх, что следующий шаг альянса с точки зрения сближения и перехода к слиянию определенным образом будет угрожать некоторым людям или в конечном счете поставит под угрозу автономию Nissan», – цитировал его Reuters.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото