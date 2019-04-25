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Чистая прибыль «Камаза» сократилась вдвое

Чистая прибыль группы «Камаз» по МСФО за 2018 г. сократилась по сравнению с предыдущим годом более чем вдвое – с 3,45 до 1,58 млрд руб., следует из отчетности компании.

Она отметила, что снижение чистой прибыли было плановым и связано с реализацией крупного инвестиционного проекта «Развитие модельного ряда автомобилей «Камаз» и модернизация мощностей для его производства». Большие деньги, подчеркнула компания, также были направлены на подготовку к выводу на рынок нового поколения автомобилей К5.

Выручка «Камаза» выросла со 156 до 186,2 млрд руб., валовая прибыль упала с 24,57 до 21,35 млрд руб., операционная прибыль сократилась 6,99 до 4,75 млрд руб.

«Камаз» – крупнейший российский производитель грузовых автомобилей. Он входит в госкорпорацию «Ростех».