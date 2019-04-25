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Чистая прибыль «Новатэка» выросла в девять раз из-за закрытия сделки с Total

Относящаяся к акционерам чистая прибыль «Новатэка» по МСФО за I квартал текущего года выросла почти в девять раз год к году до 381,8 млрд руб., следует из отчетности компании.

Это объясняется учетом прибыли от продажи французской Total 10% в проекте «Арктик СПГ – 2» в размере 308,6 млрд руб. Кроме того, на финансовые результаты повлиял учет неденежных курсовых разниц по займам группы и совместных предприятий, номинированным в иностранной валюте.

«Арктик СПГ – 2» станет вторым арктическим СПГ-заводом «Новатэка» (первый – «Ямал СПГ»). Проект предусматривает строительство трех линий сжижения по 6,6 млн т каждая, его общая стоимость оценивается в $20–21 млрд. Запустить первую очередь «Арктик СПГ – 2» предполагается в 2022–2023 гг.

Формирование консорциума партнеров в проекте не завершено. «Новатэк» сообщал, что хочет продать в общей сложности до 40% в «Арктик СПГ – 2». Компания 25 апреля сообщила о подписании обязывающих соглашений об условиях вхождения в проект с китайскими CNODC (100%-ная «дочка» CNPC) и CNOOC (китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация). Оба соглашения предусматривают приобретение 10%-ной доли участия в проекте.

«Новатэк» – один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе. Акции «Новатэка» котируются в России на Московской бирже, GDR – на Лондонской фондовой бирже.

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