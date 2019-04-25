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TJ узнал о планах «Яндекса» запустить сервис проката электросамокатов

«Яндекс» собирается запустить в России сервис проката электросамокатов наподобие существующих Lyft, «Делисамоката» и YouDrive lite, сообщает TJ со ссылкой на источники. По данным издания, «Яндекс» начал работу над сервисом как минимум в декабре прошлого года. Отмечается, что проектом занимается компания «Яндекс.Такси», а не каршеринг «Яндекс.Драйв».

Заказать партию электросамокатов (около 2000 шт.) «Яндекс» планирует у крупнейшего на рынке поставщика Futuland, утверждает TJ. По данным на конец 2018 г., у «Делисамоката» было 2650 самокатов, а у YouDrive lite – 500. При этом, по данным источника, «Яндекс» хочет выйти на рынок с новой моделью самокатов, а не закупать старые.

В московском департаменте транспорта знают о планах «Яндекса» запустить сервис проката электросамокатов, но считают, что компания не успеет выйти на рынок летом 2019 г., рассказал один из собеседников TJ. Другой источник считает, что «Яндекс» запланирует запуск на июнь текущего года, а сервис будет представлен в виде отдельного приложения, но с общей авторизацией по аккаунту в «Яндексе».

Представители «Яндекс.Драйва» и «Яндекс.Такси» отказались отвечать на вопросы TJ. Название сервиса, как и его возможная стоимость, неизвестны. Стоимость «Делисамоката» – 250 руб./час, YouDrive lite – 5 руб./минута.