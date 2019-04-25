Бизнес

Новости

Haverly Systems оштрафовали за нарушение режима санкций против «Роснефти»

Американскую софтверную компанию Haverly Systems оштрафовали на $75 400 за нарушение режима санкций в отношении «Роснефти», говорится в сообщении минфина США.

В августе 2015 г. Haverly Systems выставила «Роснефти» два счета в связи с приобретением российской компанией лицензии на программное обеспечение и услуг по его поддержке. Первый платеж был осуществлен в мае 2016 г., второй – в январе 2017 г. Это нарушает запрет на все операции с новым долгом сроком более 90 дней.

Согласно реестру закупок «Роснефти», в декабре 2014 г. компания объявила о проведении закупки у Haverly Systems неисключительной лицензии на право использования и услуг по технической поддержке программного обеспечения GRTMPS G4 и H/Xpress.

«Роснефть» попала под санкции США летом 2014 г. Ограничения были введены в связи с ситуацией на Украине.