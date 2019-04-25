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Бизнес
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Haverly Systems оштрафовали за нарушение режима санкций против «Роснефти»

Ведомости
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Американскую софтверную компанию Haverly Systems оштрафовали на $75 400 за нарушение режима санкций в отношении «Роснефти», говорится в сообщении минфина США.

В августе 2015 г. Haverly Systems выставила «Роснефти» два счета в связи с приобретением российской компанией лицензии на программное обеспечение и услуг по его поддержке. Первый платеж был осуществлен в мае 2016 г., второй – в январе 2017 г. Это нарушает запрет на все операции с новым долгом сроком более 90 дней.

Согласно реестру закупок «Роснефти», в декабре 2014 г. компания объявила о проведении закупки у Haverly Systems неисключительной лицензии на право использования и услуг по технической поддержке программного обеспечения GRTMPS G4 и H/Xpress.

«Роснефть» попала под санкции США летом 2014 г. Ограничения были введены в связи с ситуацией на Украине.

Экономика
Новости

Пенсионный фонд назвал условие получения российских пенсий жителями Донбасса

Ведомости
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Жители Донбасса, которые оформят российское гражданство в упрощенном порядке, смогут получать российские страховые пенсии по старости только в случае переезда на постоянное жительство в Россию. Об этом говорится в комментарии Пенсионного фонда России (ПФР), поступившем в редакцию «Ведомостей».

Это обусловлено тем, что между Россией и Украиной действует соглашение о пенсионном обеспечении, пояснил ПФР. «Согласно этому акту каждая из сторон по своему законодательству назначает и выплачивает пенсии постоянно проживающим на ее территории лицам независимо от гражданства», — говорится в комментарии.

Таким образом, пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства — российского или украинского. Поэтому жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, но оставшиеся проживать в этих республиках, не смогут претендовать на российские пенсии.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российское гражданство в упрощенном порядке. Путин объяснил это решение гуманитарными целями. По его словам, у Москвы нет желания создавать проблемы для новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой жители Донбасса «лишены каких бы то ни было гражданских прав», Россия не может.

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Новости

Минкульт не разрешил показывать фильм Франсуа Озона о священниках до Пасхи

Ведомости
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Министерство культуры России рекомендовало перенести релиз фильма «По воле божьей» Франсуа Озона с 25 на 29 апреля, таким образом картину покажут после православной Пасхи, передает «Интерфакс» со ссылкой на прокатчиков ленты. Премьера фильма была запланирована компанией A-ONE на 25 апреля, но днем из министерства поступила информация, что прокатное удостоверение не подписано и министерство рекомендует перенести релиз на 29 апреля.

В основе фильма лежит реальная история о служителе церкви Бернаре Прейне из Лиона, который несколько лет назад был обвинен в совращении 70 мальчиков из его прихода. Фильм рассказывает, как один из жителей Лиона, жертва священника, решает рассказать правду о произошедшем.

«Судебный процесс во Франции разворачивается до сих пор», — отметили в компании.

На Берлинском кинофестивале картина получила Гран-при жюри фестиваля после международной премьеры фильма в этом году.

Выбор редактора
Политика
Новости

СК завел дела после гибели двух мужчин в Москве в результате стрельбы

Ведомости
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Следственный комитет завел два уголовных дела – об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК) – после гибели двух мужчин у станции метро «Новые Черемушки» в Москве, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечает СК, днем в четверг, 25 апреля, у станции метро «Новые Черемушки» были обнаружены тела двоих мужчин. Личности погибших уже установлены, отметили в ведомстве, но их имена не раскрыли. На месте инцидента сейчас работают следователи и криминалисты.

По предварительной информации, один мужчина выстрелил в другого, а потом покончил с собой, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Политика
Новости

Госдепартамент запретил премьеру Чечни и его жене въезд в США

Ведомости
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Госдепартамент США ввел санкции в отношении председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, обвинив его в грубых нарушениях прав человека. Об этом сообщается на сайте госдепа. «Госдепартамент располагает достоверной информацией о том, что Муслим Хучиев был причастен к пыткам», – говорится в сообщении. Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой запрещен въезд в США.

Кроме того, госдеп призвал российские власти привлечь к ответственности должностных лиц, которые, по данным американских властей, причастны к нарушениям прав человека в Чечне, в том числе и Хучиева.

Согласно информации на сайте правительства Чечни, Хучиев по первому образованию является журналистом, в 1994 г. он окончил МГУ. В 2009 г. получил второй диплом – по специальности «государственное и муниципальное образование».

В 90-е гг. Хучиев работал корреспондентом РТР, ВГТРК, менеджером по рекламе. В 2004 г. пришел на должность руководителя пресс-службы президента Чечни. Затем в разные годы занимал должности министра республики, мэра Грозного, советника главы Чечни. Премьером республики Хучиев стал в июне прошлого года.

Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в санкционный список США в декабре 2017 г. Американские власти считают его ответственным за «убийства, пытки и другие масштабные нарушения прав человека». С 2014 г. Кадыров также находится под санкциями Евросоюза.

Политика
Новости

Зеленский обвинил ЦИК в намеренной задержке оглашения результатов выборов

Ведомости
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил ЦИК страны в намеренной задержке оглашения результатов выборов, об этом он заявил в обращении на своей странице в Facebook. По мнению политика, это может быть связано с желанием ЦИК оттянуть церемонию инаугурации президента и не допустить роспуска Верховной рады, большинство в которой имеют сторонники Петра Порошенко.

«Сейчас происходят очень смешные вещи: ЦИК затягивает официальное объявление результатов. Почему? Чтобы Верховная рада могла затягивать дату назначения инаугурации, чтобы инаугурация была после 27 мая, чтобы у президента не было даже возможности думать о роспуске Рады», – отметил он.

Украинский закон устанавливает, что парламент текущего созыва может быть распущен не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий. Депутаты нынешнего состава принимали присягу 27 ноября 2014 г., а это значит, что президент может использовать право на роспуск Рады не позднее 27 мая. Таким образом, если он не успеет к этой дате вступить в должность, то и парламент распустить не сможет и вынужден будет работать с нынешним созывом, где у него нет своих представителей, до 27 октября, когда должны состояться очередные парламентские выборы.

ЦИК еще 23 апреля завершил обработку протоколов на выборах президента Украины. Согласно данным на сайте комиссии, Зеленский набрал 73,22% голосов, его оппонент Петр Порошенко – 24,45% голосов.

Замглавы ЦИК Евгений Радченко сообщил, что официальные результаты подсчета протоколов голосования во втором туре выборов президента Украины будут объявлены ориентировочно 30 апреля. ЦИК Украины еще ожидает получения двух протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента страны.

Конфетти и поцелуи. Как штаб Зеленского праздновал победу

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Технологии
Новости

Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн

Ведомости
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После публикации накануне сильной квартальной отчетности акции Microsoft на торгах в четверг открылись ростом почти на 4%, поднявшись до $130,51 (рост начался еще на внебиржевых торгах по окончании основной сессии в среду). Это дало компании капитализацию в $1,001 трлн.

В среду Microsoft сообщил, что выручка в I квартале 2019 г. выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. – до $30,6 млрд; во всех трех сегментах бизнеса показатели выросли сильнее, чем ожидали аналитики. Например, в подразделении коммерческих облачных услуг выручка увеличилась на 60% до $9,6 млрд.

Microsoft также прогнозирует, что его выручка в новом финансовом году, который начинается в июле, продолжит расти двузначными темпами. Это означает, что такие темпы сохранятся третий год подряд: в прошлом финансовом году показатель составил 14%, в этом, как ожидается, – 13%.

Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн. В прошлом году эту отметку преодолевали Apple и Amazon, но после сильной коррекции фондового рынка США в IV квартале их акции упали на десятки процентов. Акции Microsoft просели не так сильно, и компания в декабре стала крупнейшей в мире. В январе, впрочем, его обогнал Amazon, но некоторое время назад Microsoft снова вырвался вперед.

Сейчас он тоже занимает первое место по рыночной капитализации. Apple на утренних торгах стоит около $972 млрд, Amazon – $940,5 млрд, Alphabet – $880 млрд.

Бизнес
Новости

Правоохранители ищут виновных в загрязнении поставляемой в Белоруссию нефти

Ведомости
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Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в поисках виновных в загрязнении российской нефти участвуют правоохранительные органы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Когда будет выявлено, кто является автором этого "произведения", так сказать, мы примем соответствующие меры и финансовой ответственности, и, вполне возможно, личной ответственности должностных лиц нефтяных компаний, которые это допустили», – заявил Козак. Он отметил, что на участке, откуда стала поступать некачественная нефть, работают четыре нефтедобывающие компании.

Расследование продолжается, предположительно, некачественную нефть поставила небольшая компания, сказал «Ведомостям» человек, знакомый с расследованием этого дела.

Концерн «Белнефтехим» заявил 19 апреля, что по южной ветке трубопровода «Дружба-2» стала поступать некачественная экспортная смесь Urals с высоким содержанием органических хлоридов. «Транснефть» и Минэнерго признали проблему и пообещали устранить ее. «Белнефтехим» оценивает примерно в $100 млн потери из-за сложившейся ситуации.

Козак также подчеркнул, что проблема качества нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба», носит технический характер и не должна политизироваться. Ранее российский вице-премьер пообещал, что на входе в Белоруссию уже 29 апреля будет чистая и соответствующая стандартам качества нефть. Россия, Белоруссия и Польша 26 апреля проведут трехсторонние переговоры по качеству нефти.

Выбор редактора
Политика
Новости

Отельеры оценили убытки туристической индустрии Шри-Ланки из-за терактов

Ведомости
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Индустрия туризма Шри-Ланки в 2019 г. может потерять до $1,5 млрд из-за серии терактов, после которых путешественники отменяют свои поездки в эту страну. Такую оценку озвучил президент Ассоциации отелей Шри-Ланки Саната Укватте в интервью газете Daily Financial Times.

Как отметил Укватте, теракты на Шри-Ланке впервые затронули не только местных жителей, но и путешественников. По его словам, после взрывов 21 апреля было отменено много бронирований отелей. «Важно убедить мировое сообщество в том, что отели и туристические маршруты полностью безопасны и находятся под охраной», – считает Укватте. Он также призвал власти страны оказать материальную поддержку отельерам, которые потеряют значительную часть прибыли в этом году.

Туризм является третьим по величине источником дохода для Шри-Ланки, отмечает Daily Financial Times. В прошлом году страна заработала на туристах $4,4 млрд, что на 11,6% больше, чем годом ранее. В 2019 г. государство планировало принять примерно 3 млн туристов и получить около $5 млрд.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов, в результате которых, по последним данным, погибли 359 человек. Объектами атаки стали пятизвездочные отели в Коломбо и его окрестностях, а также католические церкви в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Ответственность за случившееся взяла запрещенная террористическая организация «Исламское государство». Полиция арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам. В связи со случившимся 25 апреля министр обороны страны Хемасири Фернандо подал в отставку, сообщает местное издание Ada Derana.

Взрывы на Шри-Ланке

Политика
Новости

Медведев поручил премировать врачей за диагностику рака

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил с 2020 г. обеспечить финансовое стимулирование врачей за выявление во время диспансеризации онкологических заболеваний, говорится в материалах на сайте правительства.

Для этого заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой до 2 декабря 2019 г. поручено подготовить соответствующие изменения в законодательство. Кроме того, Медведев указал на необходимость выделить средства на премии врачам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020-2022 гг.

Премьер-министр также посоветовал руководителям регионов активно привлекать граждан на диспансеризацию. Среди возможных мер в опубликованном перечне поручений значатся «доставка в медицинские организации и обратно, вовлечение работодателей, проведение подворовых обходов». По мнению Медведева, участвующие в диспансеризации медики должны получить дополнительную оплату. Кроме того, он поручил подготовить поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие освобождение от работы на один день раз в год для каждого россиянина старше 40 лет.

Выбор редактора
Технологии
Новости

«Яндекс» рассказал о планах запустить 100 беспилотных автомобилей в этом году

Ведомости
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«Яндекс» планирует запустить 100 беспилотных автомобилей в 2019 г., сообщил в ходе конференц-колла гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

В каких странах они будут использоваться, Худавердян не уточнил. Он отметил, что недавно «Яндекс» получил разрешение использовать свои беспилотники на дорогах общего пользования в Израиле.

«Яндекс» начал разрабатывать технологию беспилотного управления автомобилем в 2016 г. Впервые беспилотник компании проехал по улицам Москвы в феврале прошлого года. В октябре «Яндекс» запустил тестовое беспилотное такси в «Сколково».

В марте «Яндекс» подписал соглашение о сотрудничестве с Hyundai Mobis. Компании планируют совместно разработать систему управления беспилотными автомобилями.

Как выглядит беспилотное такси от «Яндекса»

Бизнес
Новости

TJ узнал о планах «Яндекса» запустить сервис проката электросамокатов

Ведомости
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«Яндекс» собирается запустить в России сервис проката электросамокатов наподобие существующих Lyft, «Делисамоката» и YouDrive lite, сообщает TJ со ссылкой на источники. По данным издания, «Яндекс» начал работу над сервисом как минимум в декабре прошлого года. Отмечается, что проектом занимается компания «Яндекс.Такси», а не каршеринг «Яндекс.Драйв».

Заказать партию электросамокатов (около 2000 шт.) «Яндекс» планирует у крупнейшего на рынке поставщика Futuland, утверждает TJ. По данным на конец 2018 г., у «Делисамоката» было 2650 самокатов, а у YouDrive lite – 500. При этом, по данным источника, «Яндекс» хочет выйти на рынок с новой моделью самокатов, а не закупать старые.

В московском департаменте транспорта знают о планах «Яндекса» запустить сервис проката электросамокатов, но считают, что компания не успеет выйти на рынок летом 2019 г., рассказал один из собеседников TJ. Другой источник считает, что «Яндекс» запланирует запуск на июнь текущего года, а сервис будет представлен в виде отдельного приложения, но с общей авторизацией по аккаунту в «Яндексе».

Представители «Яндекс.Драйва» и «Яндекс.Такси» отказались отвечать на вопросы TJ. Название сервиса, как и его возможная стоимость, неизвестны. Стоимость «Делисамоката» – 250 руб./час, YouDrive lite – 5 руб./минута.

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