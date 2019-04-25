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«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту

«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.

При этом Украина обеспечит пропускную способность на уровне 90 млрд куб. м газа в год, отметил Витренко. Остальные 30 млрд куб. м смогут забронировать другие компании. По словам Витренко, с «Газпромом» будет заключен стандартный европейский контракт с европейскими тарифами и он должен быть подписан не с «Нафтогазом», а с оператором газотранспортной системы.

Действующий контракт по транзиту российского газа через Украину истекает в этом году. Решение о его продлении еще не принято. Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев ранее в интервью «РБК-Украина» заявил, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с Украиной страны о том, что с нового года прекратит транспортировку газа через украинскую территорию.