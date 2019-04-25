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UC Rusal разместила облигации впервые после снятия санкций США

UC Rusal завершила размещение 10-летних облигаций с офертой через три года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд руб. Это первый выход компании на долговой рынок после снятия американских санкций, говорится в сообщении компании.

Ставка размещения составила 9% годовых, объем был увеличен с 10 млрд до 15 млрд руб. на фоне двукратной переподписки. Организаторами выпуска стали BCS Global Markets, «ВТБ капитал», Газпромбанк, МКБ, банк «ФК Открытие» и БК «Регион».

Предыдущий заем был размещен в начале 2018 г. в виде еврооблигаций объемом $500 млн. На российском рынке компания занимала в последний раз в 2016 г.

В прошлом году UC Rusal и ее на тот момент основной владелец Олег Дерипаска попали под американские санкции. Условием их снятия было сокращение доли бизнесмена ниже контрольной в компании. В январе этого года минфин США снял санкции с UC Rusal, поскольку бизнесмен выполнил это условие. Такое решение стало первым случаем исключения из санкционного списка по соглашению с американскими властями.