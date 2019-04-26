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Судоверфь «Звезда» начала переход на российскую сталь

Судоверфь «Звезда» начала переход с зарубежной стали на российскую. Об этом сообщил ее гендиректор Сергей Целуйко, передает ТАСС.

«Переговоры ведутся, мы закупаем сталь российского производства», – сказал он, отметив, что ведутся соответствующие работы и что осталось решить вопросы по доставке стали. Подробностей он не привел.

В феврале источники «Ведомостей» рассказывали о встрече вице-премьера Дмитрия Козака с металлургами, РЖД и представителями «Звезды», которая прошла в конце 2018 г. Темой обсуждения стала возможность поставки российской судовой стали для «Звезды».

Сталь судоверфи поставляют по контрактам из Южной Кореи. Переход на российскую сталь связан, в частности, с желанием снизить геополитические риски, говорил один из источников «Ведомостей». Собеседники «Ведомостей» также сообщали, что рассматривается возможность закупать сталь на «Амурстали» или Магнитогорском металлургическом комбинате.