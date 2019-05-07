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Новак рассказал о задержаниях по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба»

Четыре человека были задержаны, а затем арестованы по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию), заявил министр энергетики Александр Новак. Он уточнил, что дело возбуждено по статьям УК 158 (кража), 210 (организация преступного сообщества) и 215.2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения).

Следователи выявили группу компаний, поставляющих в трубопровод некачественную нефть, сообщил Новак, не уточнив, о каких компаниях идет речь. В расследовании участвуют Следственный комитет России (СКР) и Федеральная служба безопасности (ФСБ). Соответствующие материалы переданы в прокуратуру. Новак подчеркнул, что ситуация с поставкой загрязненной нефти не повлияла на объемы добычи и экспорта российских нефтяных компаний. Полностью проблема будет решена во второй половине мая. В ближайшее время Минэнерго ожидает согласования начала прокачки нефти в Польшу.

В середине апреля Белоруссия заявила о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по трубопроводу «Дружба», позже Минск приостановил ее экспорт на Украину, в Польшу и страны Балтии. Польша, Германия, Украина и Словакия также остановили поставки нефти из России по «Дружбе». В «Транснефти» заявили, что загрязнение нефти произошло в результате преступной схемы.

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом «Транснефти» Николаем Токаревым заявил, что инцидент с попаданием некачественной нефти в трубопровод «Дружба» нанес России очень серьезный экономический, имиджевый и материальный ущерб. Токарев отметил, что некачественная нефть попала в трубопровод из-за «мошеннической схемы». Путин пообещал, что, если корпоративное расследование не даст результатов, он привлечет к выяснению обстоятельств спецслужбы.