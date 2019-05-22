Бизнес

Новости

Самолет Ту-134 совершил последний рейс в своей истории

Пассажирский самолет Ту-134 авиакомпании «Алроса» (принадлежит одноименному алмазному холдингу) вылетел в заключительный рейс, сообщил ТАСС гендиректор «Алросы» Андрей Гулов. Около 12:20 по местному времени (8:20 мск) лайнер, летевший из города Мирный (Якутия), приземлился в новосибирском аэропорту «Толмачево», свидетельствует онлайн-табло аэропорта.

«Алроса» была единственной авиакомпанией, которая использовала этот лайнер для регулярных пассажирских перевозок. Теперь у нее остался только один самолет семейства «Ту» — это Ту-154, который, как рассказывал ранее «Ведомостям» Гулов, будет эксплуатироваться весь 2019 г. Осенью 2018 г. «Алроса» уже вывела из эксплуатации один Ту-154.

Как рассказал Гулов, на заключительный рейс Ту-134 было продано 72 билета. Полет был посвящен «людям, которые его [самолет] конструировали, производили, управляли им, пользовались в качестве пассажиров», и по прибытии лайнера ожидается торжественная встреча, отметил он. По его словам, самолет будет передан музею истории авиации, созданном при аэропорте «Толмачево».

Гулов подчеркнул, что в последний годы значительное удорожание авиационного топлива свело на нет эффективность Ту-134. Появились также новые самолеты, добавил он.

В ноябре 2018 г. авиакомпания Red Wings прекратила эксплуатацию всех имевшихся в ее парке самолетов Ту-204. Она была единственным авиаперевозчиком в России, использовавшим этот тип судов на регулярных рейсах.

Ту-134 — ближнемагистральный пассажирский самолет, который был разработан конструкторским бюро имени Туполева. Первый полет прототипа был совершен в 1963 г., серийный выпуск начался в 1980 г. Лайнер способен вместить до 80 пассажиров.