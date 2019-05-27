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РБК: бывший гендиректор Ozon возглавит онлайн-гипермаркет «Утконос»

Новым гендиректором онлайн-гипермаркета «Утконос» станет бывший гендиректор Ozon Дэнни Перекальски, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке продуктовой розницы. Знакомый Перекальски отметил, что тот вступит в должность в середине июня.

Нынешний гендиректор «Утконоса» Максим Бахтин, по данным РБК, войдет в совет директоров «Ленты» и займется изучением синергии между «Лентой» и «Утконосом».

В пресс-службе «Утконоса» информацию о назначении Перекальски комментировать изданию не стали. Сам Перекальски также воздержался от комментариев. В августе 2018 г. он стал консультантом по маркетингу и цифровым технологиям «Магнита». Пресс-служба «Магнита» сообщила РБК, что сейчас Перекальски не оказывает ритейлеру консультационных услуг.

Перекальски руководил Ozon с 2014 по конец 2017 г.

В апреле «Севергрупп» Алексея Мордашова, владельца «Утконоса», стала крупнейшим акционером «Ленты».