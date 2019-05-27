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«Юлмарт» стал торговой площадкой для китайских производителей

«Юлмарт» в тестовом режиме запустил продажу товаров из Китая, говорится в сообщении компании. Сам интернет-ритейлер не участвует в договоре купли-продажи, а выступает как онлайн-витрина для китайских производителей и место получения заказов.

Сейчас российская компания делает ставку на электронику и промтовары, отмечается в сообщении. В «Юлмарте» уже появился раздел «Смартфоны из Китая». Ритейлер планирует представить китайские товары во всех основных категориях и до конца 2019 г. увеличить их долю в обороте до 5%. В среднем они будут примерно на 15% дешевле основного ассортимента.

Во все российские регионы, где присутствует «Юлмарт», доставка товаров из Китая будет бесплатной. На пилотном этапе проекта срок доставки составит от двух до трех недель, затем – от пяти до семи рабочих дней.

«Юлмарт» был основан в 2008 г. в Санкт-Петербурге. Компания принадлежит Дмитрию Костыгину, Августу Мейеру (29,9%) и Михаилу Васинкевичу (38,5%). В 2016 г. между ними произошел корпоративный конфликт. В мае акционеры заявили о взаимном намерении его урегулировать.

Кроме того, в отношении Костыгина заведено уголовное дело. Совладелец «Юлмарта» обвиняется в мошенничестве с кредитом Сбербанка на 1 млрд руб. По версии следствия, чтобы получить деньги, банку были представлены ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта». Костыгин находился под домашним арестом почти год, осенью 2018 г. суд изменил меру пресечения на залог в 25 млн руб.