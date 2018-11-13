Из-за конфликта совладельцев «Юлмарта» Дмитрий Костыгин может потерять другие свои активы

Статья опубликована в № 4695 от 14.11.2018 под заголовком: «Юлмарт» не делится

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Совладельцы некогда крупнейшего российского онлайн-ритейлера «Юлмарт» закончили тяжбу в Лондонском международном третейском суде Екатерина Кузьмина / Ведомости

Совладельцы некогда крупнейшего российского онлайн-ритейлера «Юлмарт» закончили тяжбу в Лондонском международном третейском суде (LCIA), рассказали «Ведомостям» источники, близкие ко всем участникам процесса. Определенности для «Юлмарта», который на фоне конфликта акционеров стремительно теряет долю рынка, это не добавило: из-за взаимных технических претензий выкуп доли миноритария фактически заблокирован.

Конфликт между совладельцами «Юлмарта» начался в 2016 г. Мейер и Костыгин (под их контролем 61,5% «Юлмарта») не договорились с партнером – Михаилом Васинкевичем (38,5%) – о дальнейшем развитии бизнеса. Костыгин в марте – октябре 2016 г. предпринял ряд недружественных действий с целью принудить Васинкевича продать долю в компании по цене значительно ниже рыночной или запустить контролируемое банкротство, заявлял ранее представитель фирмы, основанной Васинкевичем, Donna Union Foundation (DUF). После месяцев дискуссий Васинкевич обратился в Лондонский суд за защитой прав, а также за консультациями – к инвесткомпании А1.