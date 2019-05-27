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Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов

Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Об этом сообщает «Интерфакс». Титов предложил Путину изменить законодательство таким образом, чтобы к бизнесменам – фигурантам уголовных дел суды применяли в качестве меры пресечения залог вместо ареста.

Применение залога, по мнению Титова, позволило бы предпринимателю, с одной стороны, не уходить от ответственности, а с другой – продолжать управлять компанией. «Потому что еще одна цифра: в среднем 146 сотрудников, работников на предприятии теряли свою работу, если закрывается компания», – пояснил бизнес-омбудсмен. Путин отметил, что необходимо проанализировать ситуацию и оценить необходимую сумму залога в каждом случае. «Потому что если предполагаемое преступление тянет на миллиарды, а сумма залога 10 копеек, то тогда это не работает», – сказал президент.

Ранее Путин неоднократно критиковал существующую систему продления сроков содержания под арестом по экономическим преступлениям и просил Верховный суд и Генпрокуратуру пересмотреть такой подход. В качестве примера он приводил ситуацию, когда заключенного под стражу ни разу в течение нескольких месяцев не вызывали на допрос. «Прокурор спрашивает: почему на допрос не вызывали? В отпуске был следователь, отвечает», – говорил президент. Он подчеркивал, что такие ситуации недопустимы. В то же время президент признавал, что, несмотря на призывы властей, отношения между бизнесом и правоохранительными органами не меняются к лучшему.

В марте Титов передал генпрокурору Юрию Чайке письмо, в котором просил организовать проверку законности содержания под стражей некоторых предпринимателей. Он подчеркивал, что причиной такой ситуации является не необходимость провести большое число следственных действий, а неэффективная организация расследования.