Семь человек пострадали при обрушении лесов на стройке трассы «Формула-1» под Петербургом

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Охранники избили протестующих против строительства мусорного полигола у станции Шиес

Семь экологов-активистов пострадали в ходе конфликта с сотрудниками ЧОП «Гарант безопасности» вблизи стройки на железнодорожной станции Шиес, передает «Интерфакс». Как рассказали агентству эковолонтеры, утром они попытались воспрепятствовать возобновлению строительных работ на мусорном полигоне, но охранники взяли их в оцепление, «начали толкать и растаскивать».

«Мы стояли в ста метрах от станции на площадке, подошли охранники, взяв нас в оцепление, и начали толкать и растаскивать. Одну девушку скинули в канаву на бревна. Полицейские, прибывшие на место, никаких действий в нашу защиту не предпринимали. Далее пошла техника, нас выдавили с площадки и стали загружать плиты. После началась выгрузка вагонов с песком, мы пошли туда, снова охранники начали оттеснять, там уже присоединились полиция и ОМОН. Тащили за руки, встали в одну линию с охраной», —цитирует агентство одного из активистов.

Число пострадавших со стороны экологов составило два человека, они отправлены в больницу. О пострадавших со стороны охраны или полиции, которая прибыла на место конфликта, не сообщается. В УМВД Архангельской области отказались от комментариев, передает «Интерфакс».

Осенью прошлого года правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявили о создании в регионе экотехнопарка «Шиес». Тогда же было подписано соответствующее инвестиционное соглашение. По проекту предполагается, что Москва будет свозить коммунальные отходы в Люберцы, измельчать, сортировать, сжимать в брикеты, оборачивать пленкой, а затем отправлять по железной дороге в Шиес Ленского района Архангельской области. Экотехнопарк будет только накапливать отходы, потом землю рекультивируют. Капитальные вложения оценивались в 10,5 млрд руб. Жители Архангельской области взамен должны получить 500 рабочих мест со средней зарплатой 44 000 руб. и 912 млн руб. поступлений в бюджет за шесть лет.

Эта новость вызвала протест и осуждение жителей Архангельской области. В декабре 2018 г. на улицы Архангельска, Северодвинска и других городов и поселков области вышло до 30 000 человек. Губернатор Игорь Орлов оценил численность митингов в 7000–8000 человек.

На протесты обратил внимание президент Владимир Путин . Он призвал чиновников решать такие вопросы с учетом мнений местных жителей. Подготовка к строительству полигона для мусора из Москвы на станции Шиес Архангельской области будет приостановлена 15 июня, пообещало правительство Москвы. На участке столичные власти обещали провести инженерные, геологические и экологические изыскания и мероприятия по охране окружающей среды.

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