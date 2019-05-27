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«Газпром» и «Роснефть» не нашли компромисса по освоению арктического шельфа

Роснедра, «Роснефть» и «Газпром» не смогли найти компромиссное решение по освоению шельфа Арктики, рассказал руководитель Роснедр Евгений Киселев, передает ТАСС. «Мы пока подвисли с этим решением [о корректировке лицензионных обязательств на шельфе]. Мы собрали данные, но там нет приемлемых решений ни для нас, ни для компаний», – сказал Киселев.

У «Роснефти» и «Газпрома» в Арктике есть спорные участки. Например, в 2013 г. они подали одну заявку на Северо-Врангелевский участок в Восточно-Сибирском и Чукотском морях и решили разделить его пополам. Затем обе компании претендовали на Мурманское месторождение на шельфе Баренцева моря. Роснедра в итоге не отдали его ни одному из претендентов, отложив этот вопрос до принятия закона, обязывающего проводить аукционы по спорным участкам. Одновременно ведомство ввело мораторий на выдачу новых лицензий на освоение арктического шельфа, пока не будут выполнены условия текущих лицензий.

Помимо «Роснефти» и «Газпрома» на освоение арктического шельфа претендует также «Лукойл». Однако шельфовые участки для разведочных работ или добычи нефти и газа могут получить лишь компании, более 50% акций которых принадлежит государству.

По словам Киселева, совещание с представителями топ-менеджмента «Роснефти», «Газпрома», «Газпром нефти» прошло еще в апреле. «Единственный механизм, которым мы располагаем, – это замораживание активов. Тут возникает необходимость введения своеобразного механизма: плати или уходи. Мы обсуждаем, можно ли свести их программы [»Газпрома» и «Роснефти»] и свои программы, выработать совместное решение, может, мы можем поработать на участках, которые разделяют их лицензионные зоны, с тем чтобы у нас было большее геологическое понимание и был синергетический эффект», – отметил Киселев.