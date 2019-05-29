Бизнес

Новости

Фонды «Росатома» и «Р-фарма» вложили 100 млн рублей в медицинскую платформу

Компания «Интеллоджик», развивающая проект Botkin.AI для поиска патологий по рентгеновским снимкам, компьютерной томографии и маммографии с помощью искусственного интеллекта, привлекла 100 млн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на инвесторов проекта. Ими стали фонды Digital Evolution Ventures, созданный при участии «Росатома», и RBV Capital, основанный «Р-фармом» Алексея Репика и Российской венчурной компанией. В этом раунде финансирования участвовали и уже работавшие с компанией инвесторы Primer Capital и «Экспокапитал».

Инвестиции будут направлены на исследования и разработки в области искусственного интеллекта для здравоохранения, сертификацию продукции и выход на зарубежные рынки. Прежде всего речь идет о Юго-Восточной Азии, а затем Европе и США, пояснил основатель Botkin.AI Сергей Сорокин.

По оценке Orbita Capital, управляющей фондом Digital Evolution Ventures, рынок продуктов для здравоохранения с применением искусственного интеллекта в мире растет более чем на 40% в год. К 2026 г. он может достичь $150 млрд.

Для дальнейшего развития компании нужно будет начать продажи своей продукции за рубежом, чтобы привлекать средства в следующих раундах на международных рынках, отмечает партнер iTech Capital Алексей Соловьев. Выход из проекта Botkin.AI его нынешних инвесторов возможен только в пользу стратегического иностранного игрока, считает эксперт, отмечая тесное сотрудничество компании с фармацевтическим гигантом Bayer.