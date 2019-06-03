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«Шереметьево» пообещало разобраться с задержками багажа до конца июня

Ситуация с задержками багажа в аэропорту «Шереметьево» стабилизируется к концу июня, говорится в сообщении аэропорта. Сейчас в «Шереметьево» по ряду рейсов продолжают происходить задержки с выдачей багажа прибывшим пассажирам и его отправкой на транзитные рейсы, отмечается там же.

Сейчас в зонах выдачи багажа в «Шереметьево» работают дополнительные диспетчеры и супервайзеры, сообщает аэропорт. Если срок ожидания багажа превышает 25 минут с момента посадки, пассажирам раздается вода и сэндвичи в зонах выдачи. Если время ожидания превышает полчаса, а пассажир не имеет возможности далее ждать, он может оформить заявление о бесплатной доставке своих вещей по указанному адресу на стойке в зоне выдачи, говорится в сообщении аэропорта.

С 1 июня пользователи социальных сетей стали жаловаться на существенные задержки выдачи багажа в московском аэропорту «Шереметьево». В некоторых сообщениях говорилось, что ждать багаж приходилось больше часа. Позже пресс-служба аэропорта подтвердила проблемы с выдачей багажа, объяснив их пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. Система обработки и транспортировки багажа работала в штатном режиме, отмечали в «Шереметьево».

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку ситуации в «Шереметьево». В частности, она проверит, соблюдаются ли права пассажиров в случае задержек.

По итогам прошлого года «Шереметьево» вошло в число самых загруженных аэропортов Европы. В 2018 г. пассажиропоток в «Шереметьево» вырос на 14,3% до 45,9 млн человек, сообщал Bloomberg. Аэропорт занял десятую строчку составленного агентством рейтинга. Грузооборот «Шереметьево», по данным сайта аэропорта, составляет 736 т грузов всех категорий.

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