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Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области по делу о хищении 700 млн рублей

Ведомости
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Басманный суд Москвы отправил под стражу до 30 июля 2019 г. бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, которого подозревают в хищении 700 млн руб., следует из материалов суда. Суд согласился со следствием, которое настаивало, что Коньков может скрыться, оказать давление на свидетелей, попытаться уничтожить доказательства, вступить в сговор с фигурантами дела или помешать расследованию. Адвокаты Конькова просили для него домашнего ареста, учитывая хронических заболеваний Конькова.

Коньков заявил в Басманном суде, что не признает вину. «Трактовки, которые делает следствие, — они далеки от истины, поэтому я не признаю себя виновным», — передает его слова «Интерфакс».

Конькова задержали 1 июня, сообщил Следственный комитет. В отношении Конькова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенные группой лиц либо в особо крупном размере). Вместе с ним был задержан также управляющий директор компании «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин, следует из сообщения СКР. По версии следствия, Коньков, Гришин и иные пока не установленные лица похитили из бюджета 700 млн руб., переведя их на счета организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО».

Компания «Ивановский бройлер» является единственным производителем мяса птицы, полуфабрикатов, колбасной и деликатесной продукции в регионе, сообщается на ее сайте. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», она была основана в 2000 г., сейчас находится в стадии ликвидации. В качестве головной компании указана инвестиционно-консалтинговая компания «Провинция».

Коньков стал главой Ивановской области в 2013 г., в 2017 г. ушел по собвенному желанию. В сентябре 2018 г. он был избран депутатом Ивановской областной Думы по единому областному избирательному округу в составе списка кандидатов, выдвинутых партией «Единая Россия».

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Картину Петрова-Водкина продали за рекордную цену на торгах Christie's

Ведомости
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Картина художника Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» была продана на торгах аукционного дома Christie's за 9,3 млн фунтов стерлингов ($11,7 млн) – почти в семь раз дороже первоначальной оценки, сообщается в Twitter аукционного дома. Предварительно стоимость работы оценивалась экспертами в 1–1,5 млн фунтов ($1,3–1,9 млн). Натюрморт установил сразу два рекорда – он стал самой дорогой работой Петрова-Водкина и самой дорогой картиной, проданной на аукционе русского искусства Christie's.

Как отмечается в сообщении аукционного дома в Instagram, картина была написана на пике карьеры художника в 1928 г. Она участвовала в экспозиции советского павильона на Венецианской биеннале в 1932 г. После этого работа не демонстрировалась на публике, в этом году ее выставили на продажу из коллекции итальянского искусствоведа Джованни Шейвиллера. В середине мая она демонстрировалась на предаукционной выставке Christie's в Москве.

Кроме того, на торгах Christie's продана подборка из 30 лотов с произведениями художника Сергея Чехонина. За нее удалось выручить более £1 млн (около $1,3 млн). Борьба за лоты длилась полтора часа, а проданная подборка является самым большим собранием произведений автора, отметили в аукционном доме.

Рекорд для ныне живущих художников. Как прошел аукцион послевоенного искусства Christie's

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«Шереметьево» пообещало разобраться с задержками багажа до конца июня

Ведомости
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Ситуация с задержками багажа в аэропорту «Шереметьево» стабилизируется к концу июня, говорится в сообщении аэропорта. Сейчас в «Шереметьево» по ряду рейсов продолжают происходить задержки с выдачей багажа прибывшим пассажирам и его отправкой на транзитные рейсы, отмечается там же.

Сейчас в зонах выдачи багажа в «Шереметьево» работают дополнительные диспетчеры и супервайзеры, сообщает аэропорт. Если срок ожидания багажа превышает 25 минут с момента посадки, пассажирам раздается вода и сэндвичи в зонах выдачи. Если время ожидания превышает полчаса, а пассажир не имеет возможности далее ждать, он может оформить заявление о бесплатной доставке своих вещей по указанному адресу на стойке в зоне выдачи, говорится в сообщении аэропорта.

С 1 июня пользователи социальных сетей стали жаловаться на существенные задержки выдачи багажа в московском аэропорту «Шереметьево». В некоторых сообщениях говорилось, что ждать багаж приходилось больше часа. Позже пресс-служба аэропорта подтвердила проблемы с выдачей багажа, объяснив их пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. Система обработки и транспортировки багажа работала в штатном режиме, отмечали в «Шереметьево».

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку ситуации в «Шереметьево». В частности, она проверит, соблюдаются ли права пассажиров в случае задержек.

По итогам прошлого года «Шереметьево» вошло в число самых загруженных аэропортов Европы. В 2018 г. пассажиропоток в «Шереметьево» вырос на 14,3% до 45,9 млн человек, сообщал Bloomberg. Аэропорт занял десятую строчку составленного агентством рейтинга. Грузооборот «Шереметьево», по данным сайта аэропорта, составляет 736 т грузов всех категорий.

10 самых загруженных аэропортов ЕвропыФото

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Шведский суд отказал в заочном аресте Ассанжа

Ведомости
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Окружной суд Уппсалы вынес решение об отказе в заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, слушания транслировались шведским телеканалом SVT.

Как отмечает шведское издание The Local, судья постановила, что выдача ордера на арест представляется непропорциональной мерой, поскольку Ассанж уже находится под стражей в Великобритании. При этом в ходе слушаний по делу Ассанжа поступили новые сведения, которые суд намерен изучить.

Эквадор в апреле отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища в своем посольстве в Лондоне, где он находился с 2012 г. Сразу после этого его задержала британская полиция в связи с требованием американских властей о его экстрадиции. В Великобритании его 1 мая приговорили к году тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. В США основателя WikiLeaks могут приговорить к 170 годам лишения свободы за участие в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру. В 2010 г. WikiLeaks опубликовала сотни тысяч секретных документов Пентагона, посвященных военным операциям в Ираке и Афганистане и закрытой дипломатической переписке. Такую утечку американские СМИ называли самой масштабной в истории США.

Шведская прокуратура 13 мая возобновила дело об изнасиловании против Ассанжа, которое было открыто в 2010 г., но прекращено в 2017 г., поскольку он находился в посольстве Эквадора. Ведомство было готово возобновить расследование, доставить Ассанжа в Швецию до августа 2020 г., когда истекает срок давности дела. 20 мая прокуратура попросила суд о заочном аресте Ассанжа. Если бы суд согласился вынести решение об аресте, это позволило бы экстрадировать Ассанжа из Великобритании.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве

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Генпрокуратура заподозрила одного из фигурантов дела Захарченко в фальсификации

Ведомости
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Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о фальсификации доказательств одним из фигурантов дела полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции, говорится в сообщении ведомства. Речь идет об Иване Кожевникове. Генпрокуратура обвиняет Кожевникова по ч. 1 ст. 303 УК.

Осенью 2018 г. Генпрокуратура направила иск в Гагаринский районный суд Москвы против одного из фигуратнов «дела Захарченко» – полковника ФСБ России Дмитрия Сенина. В нем прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество самого Сенина и подконтрольных ему лиц. Как сообщало ведомство, на Сенина и связанных с ним людей было оформлено 28 объектов недвижимости – жилых домов, земельных участков, квартир и машиномест в Москве, Московской области и Сочи.

Гагаринский суд установил, что по просьбе Сенина на имя Кожевникова было зарегистрировано значительное количество объектов недвижимости, в связи с чем он был привлечен в качестве соответчика. Однако Кожевников решил ввести суд в заблуждение, отмечает в своих материалах Генпрокуратура. Для подтверждения возможности покупки многочисленных объектов недвижимости Кожевников приобщил к материалам дела документы с ложными сведениями о наличии у него крупных денежных сумм. Суд признал представленные Кожевниковым доказательства недостоверными.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко курировал в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали в 2016 г. по обвинению в коррупции. Во время обыска в квартире сестры Захарченко были найдены коробки с наличными деньгами на сумму более 8 млрд руб. в разной валюте. На родственников обвиняемого было оформлено 27 объектов недвижимости (квартиры и машино-места) в элитных районах Москвы и четыре дорогих автомобиля. С сентября 2016 г. он находится под стражей. Свою вину полковник не признает. В 2017 г. по решению суда у Захарченко и его родственников было конфисковано 13 квартир, 14 машино-мест и более 8 млрд руб.

В мае 2019 г. Генпрокуратура попросила приговорить Захарченко к 15,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 495 млн руб. В апреле Мещанский суд Москвы признал виновным в растрате в особо крупном размере и приговорил к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. отца полковника Захарченко – Виктора.

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ФАС предложила ввести равные акцизы на всю никотиносодержащую продукцию

Ведомости
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Акцизами должна облагаться вся никотиносодержащая продукция на равных условиях. Об этом заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мышеловин, передает ТАСС.

«Условия должны быть одинаковые. Тогда уж давайте и со стиков, и с жидкости [для электронных сигарет]», – сказал он, отвечая на вопрос о взимании акцизов. По его словам, оба способа доставки никотина нужно объединить в одно понятие для дальнейшего удобства регулирования.

Мышеловин напомнил, что любой дополнительный налог или акциз отражается в первую очередь не на рынке, а на конечной цене товара. Рынок от этого не сократится, выразил мнение он, поскольку речь идет о новых товарах на рынке, а любые новые товары имеют тенденцию к росту, какая бы цена на них ни была.

В конце мая премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину отнести к подакцизным товарам электронные системы доставки никотина многоразового использования – устройства, в которых вместо табака используется никотиносодержащая жидкость, пары или дым которой вдыхает человек. В таком случае права части производителей будут ущемлены, говорили «Ведомостям» собеседники в крупных табачных компаниях. По их мнению, системы доставки никотина на основе жидкости будут облагаться налогом дважды – сама жидкость и устройство для ее потребления, а систем нагревания табака это не коснется – там подакцизным товаром останутся только стики.

Политика
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Суд назначил первый штраф за организацию протестов в Екатеринбурге

Ведомости
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Ленинский районный суд Екатеринбурга признал местную жительницу Анну Балтину виновной в организации протестов против строительства храма, которые проходили в середине мая в сквере в центре города, сообщает Znak.com. Ее приговорили к штрафу в размере 20 000 руб. за записи на ее личной странице в Facebook и в группе «Парки и скверы Екатеринбурга» в социальной сети «В контакте». Сама Балтина назвала приговор несправедливым.

В материале говорится, что заявление на Балтину подал представитель свердловского министерства общественной безопасности Владислав Щетинин. Он указал, что увидел 13 мая записи, в которых Балтина призывала жителей «выйти гулять» в сквер, чем спровоцировала несанкционированное мероприятие. По его мнению, «хороводы в парке» это культурно-массовое мероприятие, о котором нужно было заранее уведомить городскую администрацию.

Как отмечает сетевое издание It’s My City, на суде в защиту Балтиной выступала Анна Деменева, консультант аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Она зачитала письмо омбудсмена, в котором говорится, что события в сквере не были митингом или шествием, поэтому не требовали согласования с властями. Тем не менее, суд решил признать Балтину виновной в нарушении ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ.

Власти Екатеринбурга планировали построить новый храм на месте сквера в центре города. Основными инвесторами строительства храма на благотворительных началах выступают Уральская горно-металлургическая компания и Русская медная компания. Многим местным жителям выбор места не понравился, поэтому с 13 мая в городе проходили массовые протестные акции. За несколько дней проведения акций были задержаны десятки человек, в отношении почти сотни протестующих составлены административные протоколы. Некоторые задержанные позже получили штрафы за участие в несанкционированной акции, но как организатор никто оштрафован не был. В частности, первым осужденным за участие в акции стал Станислав Мельниченко, его приговорили к штрафу в 12 000 руб.

В итоге 16 мая в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который предложил опросить горожан по поводу места строительства. Мэрия Екатеринбурга заморозила строительство храма на время проведения опроса. Сейчас проходит сбор предложений от местных жителей.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители. Фотографии

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Экономика
Новости

Росфинмониторинг предложил ввести маркировку госконтрактов

Ведомости
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Росфинмониторинг предложил ввести маркировку госконтрактов, которые реализуются в рамках национальных проектов, сообщает сайт правительства. С таким предложением выступил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По словам Чиханчина, эта мера позволит Росфинмониторингу лучше отслеживать, на что были направлены средства федерального бюджета, выделяемые для нацпроектов, и контролировать их правильное использование.

«Конечно, было бы неплохо, если бы мы ввели систему раздельного учета, то есть отдельные счета, и если бы появились уполномоченные банки. Потому что в противном случае в общей денежной массе выявить то, что относится к национальному проекту, очень сложно», – передает его слова «Интерфакс». По мнению чиновника, такая система позволит властям оценивать финансовое состояние исполнителя до заключения госконтракта, минимизировать закупочные риски и добиться прозрачности ценообразования, а также проследить за каждой проведенной исполнителем операцией, общей сметой госконтракта, накладными и социальными платежами.

Премьер Медведев заявил о том, что правительство готово рассмотреть вопрос о нормативном усовершенствовании контроля средств, которые выделяются на нацпроекты. Он поручил Росфинмониторингу совместно с Минфином и казначейством подготовить соответствующие предложения.

В 2018 г. Счетная палата выявила, что при осуществлении госзакупок российские чиновники допустили нарушения на сумму 294,6 млрд руб.

В 2018 г. в России, по данным Единой информационной системы в сфере закупок, было размещено по 44-ФЗ («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») закупок на 8,38 трлн руб., контрактов – на 6,89 трлн руб. По 223- ФЗ («О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц») в 2018 г. было размещено закупок на 16,92 трлн руб., договоров – на 17,55 трлн руб.

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Политика
Новости

«Ростех» опроверг сообщения о выводе своих военных специалистов из Венесуэлы

Ведомости
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Госкорпорация «Ростех» опровергла информацию The Wall Street Journal (WSJ) о том, что она оставила в Венесуэле лишь несколько десятков из примерно 1000 своих сотрудников на фоне сомнений Москвы в устойчивости режима Николаса Мадуро, передает «Интерфакс». Как заявил агентству представитель госкорпорации, цифры WSJ «преувеличены в десятки раз», а Россия планирует углублять военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой.

«Ростех» помогает Венесуэле приобретать оружие у России и обучает венесуэльских военных работать с ним. Но 2 июня WSJ со ссылкой на человека, близкого к российскому министерству обороны, сообщила, что за последние несколько месяцев численность специалистов «Ростеха» в стране сильно сократилась. По словам источников газеты, это связано с нехваткой новых контрактов и пониманием того, что режим Мадуро больше не сможет платить за услуги «Ростеха» по предыдущим контрактам. Как утверждают источники WSJ, последним крупным выполненным контрактом «Ростеха» было строительство центра подготовки пилотов военных вертолетов в марте, причем Венесуэла прекратила платить еще в прошлом году. Ожидается, другие давно запланированные проекты будут приостановлены, поскольку «Ростех» пришел к выводу, что Мадуро не сможет остаться у власти, написала WSJ.

Россия наряду с Китаем остается одним из главных союзников Мадуро после того, как США, Канада, ЕС и большинство стран Латинской Америки признали временным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Поэтому Мадуро очень важно сохранить военное сотрудничество с Россией. При этом Венесуэла переживает тяжелейший экономический кризис. По данным ее центробанка, инфляция в стране достигла 130 000% в 2018 г. Это самый высокий уровень в мире, при том что, по оценкам МВФ, инфляция и вовсе была равна почти 1 700 000% в 2018 г.

Столкновения оппозиции с военными в Венесуэле

Политика
Новости

Медведев поручил создать единую базу данных всех российских ведомств

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил создать единую базу данных для всех ведомств России, сообщается на сайте правительства. Соответствующее поручение он озвучил на встрече с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, который рассказал о возможности объединить информационные ресурсы его ведомства, казначейства и ФНС.

По словам Медведева, создание единой базы данных – актуальная задача. При этом в этой сфере существуют «передовики производства», на которых можно ориентироваться. По оценке премьера, ФНС достигла успеха в цифровизации и автоматизации многих процессов. При этом другие ведомства по-прежнему «на этом языке не разговаривают». Поэтому премьер поручил проработать возможность создания единой базы данных для чиновников, а также подумать о едином алгоритме взаимодействия, который подошел бы для всех ведомств. За основу он предложил взять наработки ФНС и Росфинмониторинга.

Медведев уточнил, что для государственных организаций различного профиля необходимо будет предусмотреть разный уровень доступа к информации. «Это задача актуальная. Обязательно давайте вместе ею займемся», – сказал премьер.

Политика
Новости

Зеленский назначил Кучму представителем Украины в контактной группе по Донбассу

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о назначении Леонида Кучмы представителем в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, передает УНИАН. Как заявил Зеленский, следующее заседание контактной группы должно пройти 5 июня. Украинскую делегацию на ней возглавит Кучма.

Кучма не первый год участвует в разрешении конфликта на востоке Украины. В 2014 г. он принял участие в переговорах в Донецке, на которых была достигнута самая первая договоренность о прекращении огня. «Участие Леонида Кучмы свидетельствует о высоком внимании президента Украины к этой миссии», – подчеркивал Петр Порошенко, который в тот период занимал должность президента страны. В сентябре 2014 г. Кучма с украинской стороны подписал минский протокол, предусматривающий прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей.

В 2015 г. Кучма стал официальным представителем Украины в трехсторонней контактной группе (Россия – Украина – ОБСЕ), но в октябре 2018 г. покинул свой пост. «Я уже окончательно это для себя решил, что где-то надо остановиться», – говорил тогда Кучма (цитата по ТАСС). Он отмечал, что встречи в Минске даются ему нелегко, прежде всего, в физическом плане.

Кучма в 1994–2005 гг. был президентом Украины. В 1992–1993 гг. он также занимал пост премьер-министра.

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Технологии
Новости

Rambler Group отказалась от коллективного управления после сделки со Сбербанком

Ведомости
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Rambler Group в рамках сделки со Сбербанком объявила о смене системы управления. С июля прошлого года компанией руководил управляющий комитет, в который входили совладелец компании Александр Мамут и топ-менеджеры компании: Надежда Ермакова, Рафаэль Абрамян и Екатерина Лапшина.

Теперь компанией будет руководить Рафаэль Абрамян, он займет должность генерального директора и будет отвечать за развитие группы, говорится в сообщении Rambler Group. Кроме него руководить компанией будет и правление, в состав которого войдут топ-менеджеры основных направлений компании.

Изменения коснутся только тех компаний, которые вошли в состав сделки со Сбербанком (медиахолдинг Rambler & Co, онлайн-кинотеатр Okko, кинотеатр «Художественный», сервисы «Рамблер.Касса» и др.). Система управления объединенной сетью кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» не изменяется.

В апреле Сбербанк и Rambler Group объявили о том, что банк станет владельцем 46,5% интернет-компании. 46,5% останутся у A&NN Мамута, еще 7% – у Era Capital (до объединения с Rambler владела онлайн-кинотеатром Okko). Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» и издательство «Азбука-Аттикус» не вошли в сделку.

Сбербанк может инвестировать около 11 млрд руб., писал РБК со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки. Банк и Rambler Group это не комментировали. Нынешние акционеры Rambler не получат денег в рамках сделки, но Rambler на полученные средства сможет закрыть кредиты и инвестировать в развитие сервисов, в том числе Okko, говорили источники «Ведомостей». «Сейчас перед нами будут стоять амбициозные задачи по наращиванию бизнеса, в том числе за счет синергии от вхождения в digital-экосистему Сбербанка», – приводит компания слова Абрамяна.

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