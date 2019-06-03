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Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области по делу о хищении 700 млн рублей

Басманный суд Москвы отправил под стражу до 30 июля 2019 г. бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, которого подозревают в хищении 700 млн руб., следует из материалов суда. Суд согласился со следствием, которое настаивало, что Коньков может скрыться, оказать давление на свидетелей, попытаться уничтожить доказательства, вступить в сговор с фигурантами дела или помешать расследованию. Адвокаты Конькова просили для него домашнего ареста, учитывая хронических заболеваний Конькова.

Коньков заявил в Басманном суде, что не признает вину. «Трактовки, которые делает следствие, — они далеки от истины, поэтому я не признаю себя виновным», — передает его слова «Интерфакс».

Конькова задержали 1 июня, сообщил Следственный комитет. В отношении Конькова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенные группой лиц либо в особо крупном размере). Вместе с ним был задержан также управляющий директор компании «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин, следует из сообщения СКР. По версии следствия, Коньков, Гришин и иные пока не установленные лица похитили из бюджета 700 млн руб., переведя их на счета организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО».

Компания «Ивановский бройлер» является единственным производителем мяса птицы, полуфабрикатов, колбасной и деликатесной продукции в регионе, сообщается на ее сайте. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», она была основана в 2000 г., сейчас находится в стадии ликвидации. В качестве головной компании указана инвестиционно-консалтинговая компания «Провинция».

Коньков стал главой Ивановской области в 2013 г., в 2017 г. ушел по собвенному желанию. В сентябре 2018 г. он был избран депутатом Ивановской областной Думы по единому областному избирательному округу в составе списка кандидатов, выдвинутых партией «Единая Россия».