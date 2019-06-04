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«Аэрофлот» ввел безбагажные тарифы на среднемагистральных направлениях

Авиакомпания «Аэрофлот» ввела безбагажные тарифы на среднемагистральную маршрутную сеть, говорится в сообщении компании. Такие тарифы доступны также при покупке билетов на рейсы «дочек» «Аэрофлота» – «России» и «Авроры».

Безбагажные тарифы появились на рейсах «Аэрофлота» и «России» 2 апреля. У «России» они действовали на всех рейсах на среднемагистральных направлениях, у «Аэрофлота» – лишь на рейсах в Германию (Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден) и Италию (Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь, Верона).

«Аэрофлот» тогда пояснял, что вводит безбагажные тарифы по просьбам пассажиров, которые путешествуют налегке. «Из-за отсутствия в тарифной линейке группы "Аэрофлот" безбагажных тарифов такие пассажиры вынуждены были оплачивать неоказанную по сути услугу – перевозку отсутствующего регистрируемого багажа», – уточняла авиакомпания. Безбагажные тарифы дешевле нынешних билетов эконом-класса. На некоторых направлениях снижение минимального тарифа составит до 30%, обещал авиаперевозчик. По результатам первого этапа проекта «Аэрофлот» отметил спрос на билеты с таким тарифом.

Безбагажные тарифы в России появились в конце 2015 г.: первой их ввела S7 Airlines, вслед за ней – «Уральские авиалинии» и Utair, чуть позже – Nordwind. Пассажиры, купившие безбагажный билет, могут перевозить только ручную кладь в салоне.