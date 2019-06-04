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«Аэрофлот» ввел безбагажные тарифы на среднемагистральных направлениях

Ведомости
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Авиакомпания «Аэрофлот» ввела безбагажные тарифы на среднемагистральную маршрутную сеть, говорится в сообщении компании. Такие тарифы доступны также при покупке билетов на рейсы «дочек» «Аэрофлота» – «России» и «Авроры».

Безбагажные тарифы появились на рейсах «Аэрофлота» и «России» 2 апреля. У «России» они действовали на всех рейсах на среднемагистральных направлениях, у «Аэрофлота» – лишь на рейсах в Германию (Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден) и Италию (Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь, Верона).

«Аэрофлот» тогда пояснял, что вводит безбагажные тарифы по просьбам пассажиров, которые путешествуют налегке. «Из-за отсутствия в тарифной линейке группы "Аэрофлот" безбагажных тарифов такие пассажиры вынуждены были оплачивать неоказанную по сути услугу – перевозку отсутствующего регистрируемого багажа», – уточняла авиакомпания. Безбагажные тарифы дешевле нынешних билетов эконом-класса. На некоторых направлениях снижение минимального тарифа составит до 30%, обещал авиаперевозчик. По результатам первого этапа проекта «Аэрофлот» отметил спрос на билеты с таким тарифом.

Безбагажные тарифы в России появились в конце 2015 г.: первой их ввела S7 Airlines, вслед за ней – «Уральские авиалинии» и Utair, чуть позже – Nordwind. Пассажиры, купившие безбагажный билет, могут перевозить только ручную кладь в салоне.

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Россия обжаловала решения Гаагского суда по искам украинских компаний

Ведомости
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Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты», «Стабил» и других украинских компаний из-за Крыма, говорится в сообщении российского Минюста. Ходатайство об отмене арбитражных решений российская сторона подала еще 27 мая. «31 мая суд подтвердил получение заявлений», – уточнили в пресс-службе ведомства.

«В заявлениях об отмене Россия привела развернутые аргументы, которые подтверждают неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений», – добавили в Минюсте. По мнению ведомства, несмотря на то что Крым является суверенной территорией России, суд нижестоящей инстанции обязал Россию нести ответственность в соответствии с нормами двустороннего соглашения между Россией и Украиной. Помимо этого, активы истцов, которые украинские компании потеряли в результате присоединения полуострова, были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию. «Арбитражное решение, защищающее такого инвестора, не может быть признано и приведено в исполнение в странах с развитой системой права», – считают в Минюсте.

Постоянный третейский суд в Гааге 12 апреля постановил взыскать $44,4 млн с России в пользу «Укрнафты» из-за потери компанией имущества в Крыму. Помимо этого Россия должна выплатить украинской стороне $5,5 млн процентов, начисленных с 22 апреля 2014 г., и $3,5 млн судебных расходов украинской стороне.

«Укрнафта» является крупнейшей украинской нефтедобывающей компанией. Государственному «Нафтогазу» принадлежит 50% плюс 1 акция компании, еще 42% – в собственности группы компаний, связанных с бывшими акционерами Приватбанка.

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Политика
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«Росконгресс» назвал расходы на организацию Петербургского форума в 2019 году

Ведомости
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Организация Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обойдется в 1,95 млрд руб., говорится в ответе «Росконгресса» на запрос Русской службы BBC. «Росконгресс» – ежегодный организатор ПМЭФ.

Вышеуказанная сумма – это только 65% от общей стоимости, то есть весь бюджет ПМЭФ может составлять 3 млрд руб. Итоговая сумма расходов на форум станет известна только по его окончании, подчеркнул «Росконгресс».

Более 2/3 расходов на форум покрывают деньги партнеров и участников форума, остальное оплачивается за счет регистрационных взносов, также рассказал «Росконгресс». Сколько стоит пакет генерального партнера, организация уточнять не стала.

«Ростех», один из таких партнеров, разместил закупку на 35,6 млн руб. под названием «Предоставление статуса Генерального партнера Петербургского международного экономического форума 2019 года». Генеральные партнеры ПМЭФ в этом году – «Роснефть", "Российский экспортный центр", Сбербанк, "Газпром", "Ростех", "Дом.рф", "Тинькофф". Также в этом году генеральными партнерами форума стали Saudi Aramco и Sabic (принадлежит Saudi Aramco) и российская национальная платежная система "Мир". Если все они заплатили ту же сумму, что и "Ростех", то общий вклад генеральных партнеров может составлять 356 млн руб.

Всего российские госкомпании, корпорации и госучреждения потратят на свое участие в ПМЭФ как минимум около 1,5 млрд руб., подсчитала BBC на основании данных на портале госзакупок. В расходы включены, в частности, затраты на стенды компаний, оплата организационных расходов на участие в форуме сотрудников и чиновников, а также рекламные услуги.

Как отмечает BBC, государство на протяжении нескольких лет выделяет из бюджета около 40 млн руб. Заказчиком со стороны государства выступает Минэкономразвития. Пресс-служба ведомства не ответила на запрос ВВС.

ПМЭФ пройдет на этой неделе, с 6 по 8 июня.

Бизнес
Новости

Siemens, General Electric и Philips подозревают во взятках китайским чиновникам

Ведомости
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Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) ведет расследование в отношении компаний Siemens, General Electric и Philips по поводу возможной дачи взяток китайским чиновникам при помощи местных посредников, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Также эти компании могли давать взятки сотрудникам китайских больниц в целях продажи медицинского оборудования.

В середине мая сообщалось, что ФБР запустило расследование аналогичных действий этих трех компаний в Бразилии. Также ведомство изучало возможную противоправную деятельность Johnson & Johnson в этой стране. Прокуратура Бразилии считает, что компании на протяжении последних 20 лет давали взятки чиновникам из правительства для заключения контрактов в рамках государственных программ здравоохранения. По версии следствия, коррупционные схемы в Бразилии были связаны с деятельностью картеля, устанавливавшего правительству завышенные цены на дорогое оборудование для протезирования и магнитно-резонансные томографы.

Как утверждают источники издания, расследование деятельности крупных американских компаний в Китае является частью кампании по разоблачению незаконных сделок по всему миру. Суммы взяток ни в Китае, ни в Бразилии пока не называют. Однако министерство торговли США оценивало рынок медоборудования в Китае в 2017 г. в $58,63 млрд, а в Бразилии – в $10,8 млрд. Как указывают источники издания, на обоих рынках компании извлекали выгоду не только от самой продажи оборудования, но и от платы за его обслуживание в течение 10–15 лет. Siemens, GE и Philips заявили изданию, что они не знают ни о каком расследовании своих действий в Китае.

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Бизнес
Новости

Совладелец S7 Филев публично поднял вопрос о безопасности SSJ100

Ведомости
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Совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос безопасности полетов самолета Sukhoi SuperJet 100, передает «Интерфакс». Выступая на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей, Филев спросил у замминистра транспорта Александра Юрчика, как обстоят дела с расследованием инцидента с SSJ100 авиакомпании «Якутия» в октябре 2018 г. «Во всем обвиняют летчиков... Мы нервничаем, потому что летчики начинают от нас уходить... Когда мы говорим про систему безопасности... так как официальных данных нет, у нас ходят слухи о том, что в рамках расследования якутского происшествия была течь из баков. Можете вы прокомментировать?» – спросил бизнесмен.

На этот вопрос вместо Юрчика ответил замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров. По его словам, в сложных ситуациях в других странах участники авиаотрасли рассматривают проблему как общую, в которой виноваты все вместе, разбираются в причинах ЧП. «И тогда люди успокаиваются. У нас принято пока не так», – отметил Бочаров. Он предложил после получения первого отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы с SSJ100 «Аэрофлота» в «Шереметьево» публично не комментировать предварительные итоги расследования, так как это может помешать следствию. Бочаров отметил, что ЧП в Якутске и «Шереметьево» – это «связанные вещи».

9 октября 2018 г. SSJ100 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс Улан-Удэ – Якутск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск». В момент ЧП на борту самолета находилось 5 членов экипажа и 91 пассажир. Во время аварийной посадки разрушились основные опоры шасси, были повреждены силовые элементы. В результате ЧП никто не пострадал. 5 мая этого года SSJ100 «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в «Шереметьево». Во время аварийной посадки на борту самолета начался пожар. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

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Политика
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Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Ведомости
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Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».

Речь идет о приказе МВД от 12 сентября 2013 г. № 705-дсп «Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ». Положение из приказа обжаловал экс-командир взвода ДПС УВД Южного административного округа Москвы Максим Лужных, которого уволили после отпуска в Болгарии и Доминикане в 2016 г. По его мнению, правило нарушает нормы Конституции, провозгласившей свободу передвижения, и федеральный закон, который запрещает выезд только носителям гостайны.

В суде представители МВД и Минюста доказывали, что спорный пункт приказа ничего не нарушает, так как речь идет не о запрете, а о необходимости уведомлять о плане поездки начальство. Согласно приказу решение о возможности выезда за границу по частным делам принимается на основании мотивированного рапорта сотрудника.

Получается, что приказ ставит возможность сотрудника органов внутренних дел в зависимость от усмотрения начальства, отметил представитель Лужных Владимир Воронцов. По его словам, заявитель обязательно обжалует решение Верховного суда, а по завершении всех процедур обратится в ЕСПЧ или в Конституционных суд – скорее всего, в оба сразу.

Бизнес
Новости

Сечин пообещал запустить газовый проект «Роспан» к концу года

Ведомости
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«Роснефть» запустит свой крупнейший газовый проект «Роспан» в конце 2019 г., сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров.

«Проект обеспечит годовую добычу 21 млрд куб. м газа, а также добычу нефти свыше 5 млн т в год и производство пропан-бутана технического свыше 1 млн т», – добавил Сечин.

Компания «Роспан» досталась «Роснефти» от ТНК-ВР в марте 2013 г. Компания осуществляет разработку Восточно-Уренгойского, Ново-Уренгойского и Ресурсного лицензионных участков ЯНАО. «Роспан» объединяет несколько нефтегазовых месторождений с запасами 878 млрд куб. м газа, а также 191 млн т нефти и конденсата. Летом 2017 г. Сечин обещал, что с 2019 г. «Роспан» выйдет на добычу 20 млрд куб. м газа, что на треть увеличит производство газа российской госкомпании. Однако до сих пор запуск не состоялся.

В декабре 2018 г. «Ведомости» выяснили, что «Роснефть» ведет переговоры с трейдером Trafigura о продаже 49% в компании «Роспан» за $4 млрд.

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Бизнес
Новости

«Распадская» приостановила работу после обрушения породы

Ведомости
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Шахта «Распадская», расположенная в Кемеровской области, приостановила добычу угля после обрушения кровли. В результате ЧП погиб горнорабочий, передает «Интерфакс» со ссылкой на департамент угольной промышленности правительства Кемеровской области.

«Производится обследование горных выработок на предмет крепления. Причины обрушения устанавливает комиссия», – заявил представитель департамента. В пресс-службе Evraz агентству подтвердили приостановку работы на шахте.

В пресс-службе мэрии Междуреченска, где находится шахта, заявили, что погиб 35-летний горнорабочий очистного забоя. ЧП случилось около полудня по местному времени (8.00 мск).

«Распадская» – крупнейшая в России угольная шахта, входит в Распадскую угольную компанию группы Evraz.

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Стиль жизни
Новости

Институт русского реалистического искусства Ананьева объявил о закрытии

Ведомости
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Институт русского реалистического искусства (ИРРИ) бывшего совладельца санированного Промсвязьбанка Алексея Ананьева объявил о закрытии на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте музея.

В конце мая этого года Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество Алексея и Дмитрия Ананьевых в качестве обеспечительной меры по иску санированного Промсвязьбанка, владельцами которого они были. Под арест попали, в частности, картины, принадлежащие Алексею Ананьеву и находящиеся в оперативном управлении ИРРИ.

«Музей закрыт на неопределенное время. Приносим извинения», – говорится в сообщении. Причины этого не называются. Представитель ИРРИ сказал телеканалу «Дождь», что не знает, когда музей возобновит работу. На вопрос, с чем связано закрытие, он ответил: «Просто мы закрыты».

Позже директор музея Надежда Степанова рассказала Forbes, что музей закрыт временно и что причиной стал арест картин. От прогнозов о том, как будет развиваться ситуация дальше, она воздержалась, но отметила, что картины, несмотря на закрытие музея, остались на своих местах.

Администратор ИРРИ 2 июня сообщал журналу «Сноб», что музей не работает до 11 июня. На следующий день, 3 июня, искусствовед Михаил Каменский, владеющий архивом, который выставляется в ИРРИ, рассказал изданию, что 4 июня его выставка начнет работать в музее «в обычном режиме». Администратор ИРРИ в тот же день в разговоре со «Снобом» не смог ни подтвердить, ни опровергнуть заявление Каменского: «Нам до этого было известно, что мы работаем со вторника следующей недели [с 11 июня], но, возможно, что-то изменилось. Пока что сообщение от администрации не поступило. Вполне возможно, что завтра и откроемся». На вопрос, с чем связано закрытие, администратор ответил, что в ИРРИ ведутся технические работы, подкраска и переоснащение. Как заявила Степанова 4 июня, выставка Каменского также временно остановлена.

Институт русского реалистического искусства основан Ананьевым в 2011 г. Он расположен в здании бывшей котельной ситценабивной фабрики Цинделя на Дербеневской набережной в Москве. Фабрика, основанная в XIX в., в конце 2000-х гг. была отреставрирована девелоперской компанией «Промсвязьнедвижимость» Ананьевых и переформатирована в деловой квартал «Новоспасский двор». Коллекцию живописи Алексей Ананьев начал собирать в 2000 г., писал Forbes.

Арестованные картины, принадлежащие Алексею Ананьеву

Бизнес
Новости

Сечин запустил добычу на Западно-Эргинском месторождении

Ведомости
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и акционеры «Роснефти» запустили добычу на Западно-Эргинском месторождении. Запуск добычи прошел прямо на годовом собрании акционеров. Обычно Сечин запускает добычу на месторождениях в присутствии президента Владимира Путина или отчитывается о запуске перед главой государства по телесвязи. В этот раз он по видеосвязи пообщался со специалистами, находившимися на месте запуска добычи.

Сечин отметил, что среди важных для «Роснефти» проектов по добыче можно выделить активы в Венесуэле, характеризующиеся исключительной ресурсной базой. «Мы не ожидаем значительного снижения добычи в 2019 г. на совместных проектах с PDVSA. В прошлом году, несмотря на сложную ситуацию, рост добычи на месторождениях компании в Венесуэле составил 7%», – уточнил он. После чего Сечин передал слово гендиректору АО «НК «Конданефть» Георгию Евграфову, находившемуся на месте запуска добычи.

Евграфов в свою очередь отчитался перед участниками годового собрания, что работы по подготовке месторождения к запуску успешно завершены. «В ноябре 2017 г. был запущен в эксплуатацию Кондинский промысел Эргинского кластера. Сегодня мы готовы к отгрузке нефти уже на втором месторождении кластера», – пояснил он. И уточнил, что на очереди – Чапровское месторождение, подготовка которого также ведется ускоренными темпами.

Западно-Эргинское месторождение открыто в 1997 г., входит в Кондинскую группу месторождений, которую «Роснефть» купила у Независимой нефтегазовой компании бывшего президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова в 2017 г. примерно за 40 млрд руб. Кондинская группа относится к Эргинскому нефтяному кластеру, общие инвестиции в его разработку «Роснефть» оценивала в 390 млрд руб. Начальные извлекаемые запасы кластера составляют 259 млн т, 90% из них являются трудноизвлекаемыми, максимальный уровень добычи нефти оценивается в 8,8 млн т.

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Бизнес
Новости

Shell выплатит акционерам $125 млрд в ближайшие пять лет

Ведомости
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Нефтедобывающая компания Royal Dutch Shell Plc собирается в ближайшие пять лет выплатить акционерам не менее $125 млрд в виде дивидендов и выкупа акций. Об этом говорится в обновленной стратегии компании. При этом за пять лет, завершающихся в 2020 г., Shell планирует выплатить акционерам около $90 млрд. Размер дивидендов будет увеличен после завершения программы выкупа акций на $25 млрд, отмечается в документе.

Помимо этого руководство компании установило цель по капитальным затратам на уровне $30 млрд в год на ближайшие пять лет. В эту сумму не входят возможные крупные приобретения активов. Shell также повысила прогноз по свободному денежному потоку до $20 млрд к 2025 г. при условии, что нефть будет стоить $60 за баррель.

Чистая прибыль Shell в 2018 г. выросла в 1,8 раза по сравнению с 2017 г., до $23,352 млрд. Выручка компании увеличилась на 27,2% и составила $388,379 млрд. Чистый долг Shell на 31 декабря этого года составил $51,428 млрд, снизившись на 22% по сравнению с показателем предыдущего года.

Акции Shell дешевеют на 1% во вторник. С начала года капитализация компании увеличилась на 6,1% и составляет около 202,7 млрд фунтов стерлингов ($256,6 млрд).

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Бизнес
Новости
Виталий Петлевой

«Роснефть» утвердит рекордные дивиденды

Ведомости
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Годовое собрание акционеров «Роснефти» 4 июня утвердит рекордные дивиденды за 2018 г. С учетом промежуточных – суммарно 274,6 млрд руб., часть из них – 154,5 млрд руб. – госкомпания заплатила по итогам первого полугодия 2018 г.

По итогам годового собрания из совета директоров компании должен будет выйти гендиректор швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг. Глазенберг вошел в совет директоров «Роснефти» летом 2017 г. Glencore раскрывал, что получил пятилетний контракт на покупку у «Роснефти» 220 000 баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки (около 11 млн т в год) по фиксированной цене (offtake-контракт). За 2017 г. Глазенберг получил от «Роснефти» в качестве вознаграждения за работу в совете директоров $530 000. Если аналогичное решение акционеры госкомпании примут и в этом году, то его доход за работу в российской компании превысит $1,6 млн.

На 11 мест в совете директоров претендуют 11 кандидатов. 19,75% в «Роснефти» владеет ВР, ее интересы в совете продолжат представлять главный исполнительный директор ВР Роберт Дадли и Гильермо Кинтеро, президент бразильской ВР Research. Представлять интересы государства в совете директоров «Роснефти» (51% госкомпании через «Роснефтегаз» принадлежит Росимуществу) будут помощник президента Андрей Белоусов, министр энергетики Александр Новак, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По уставу госкомпании государство может номинировать (и номинировало) еще и четырех независимых директоров – Маттиаса Варнига (исполнительный директор Nord Stream 2 AG), Олега Вьюгина (профессор Высшей школы экономики), бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и Ханса-Йорга Рудлоффа, президента ABD Capital Eastern Europe S.A.

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